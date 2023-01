Morto a Capodanno, eseguita l’autopsia

È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Rossano Bertacchi, l’uomo di 58 anni trovato privo di vita nella sua abitazione, una settimana fa in via Vettigano a Rio Saliceto, vittima di un malore, che lo ha colpito la sera di Capodanno, nella casa in cui viveva da solo. Il corpo è stato trasferito alla Medicina legale del Policlinico di Modena, dove ieri è stato eseguito l’accertamento sul cadavere per chiarire la natura del malore. Salvo intoppi, i funerali dovrebbero svolgersi domani in forma civile, dall’ospedale di Correggio per l’inizio del viale del cimitero correggese, con corteo fino all’ingresso del camposanto. Il feretro sarà poi trasferito per la cremazione. Bertacchi lavorava all’isola ecologica di Correggio. Lascia la madre Rosanna, il figlio Michael, i fratelli Giorgio e Claudia.