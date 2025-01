Morto a soli 33 anni. Domani l’ultimo saluto a Jan Balugani

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Jan Balugani, con l’esame effettuato alla Medicina legale di Modena che sembra aver confermato l’ipotesi di una meningite fulminante come causa del malore fatale che ha colpito il macellaio di 33 anni nella sua abitazione di via Campagnola a Correggio. Già ieri pomeriggio l’autorità sanitaria ha disposto la restituzione del corpo ai familiari per poter fissare i funerali, affidati all’agenzia Cabassi.

L’addio, in forma civile, domattina alle 11 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere il parcheggio antistante la chiesa parrocchiale di San Biagio, per poi concludere con un corteo a piedi per il vicino cimitero. La camera ardente resta aperta oggi dalle 11 all’ospedale San Sebastiano.

Balugani che lavorava da tempo al Centro Carni di Correggio, con incarichi di responsabilità, lascia la madre Dana, il padre Claudio, le figlie Cecilia e Camilla, il fratello Daniele, altri parenti e moltissimi amici. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni ai familiari oppure affidati ai social, ricordando i tanti pregi di Jan.