18 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Scende dall’auto sulla A1 e viene travolto da un tir ‘pirata’: muore un 32enne

Il camion non si è fermato e ora è ricercato. La Polstrada sta cercando di ricostruire la dinamica: non si esclude al momento alcuna ipotesi

L'intervento di vigili del fuoco e ambulanza sulla A1, al km 135 in direzione Sud

Reggio Emilia, 18 agosto 2025 – Un 32enne italiano è morto dopo essere stato investito da un tir ‘pirata’. La tragedia è avvenuta poco dopo le 17,15 in autostrada, sulla A1 all’altezza del chilometro 135 in direzione Sud, poco prima del casello di Reggio. L’uomo era a bordo di un Doblò, dove viaggiava insieme ad altre persone. E stando a quanto ricostruito finora dalla Polstrada, all’improvviso è sceso dal veicolo che si sarebbe trovato sulla corsia centrale ed è stato travolto da un grosso autocarro che però non si è fermato, continuando la sua marcia. E ora è ricercato dalle forze dell’ordine su tutta l’Autosole.

“Si è lanciato dall’auto”. Si cercano testimoni dell’incidente in A1, caccia al tir ‘pirata’

“Si è lanciato dall’auto”. Si cercano testimoni dell’incidente in A1, caccia al tir ‘pirata’

Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto ambulanza, automedica e pure l’elisoccorso decollato dall’ospedale Maggiore di Parma, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche i vigili del fuoco. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente al gesto estremo. Da capire anche se il camionista si sia accorto dell’urto.

