Morto alla cava: al vaglio i video di sorveglianza

Non sono ancora stati fissati i funerali di Claudio Piccinini (foto), il camionista di 68 anni vittima venerdì mattina di un infortunio sul lavoro, alla cava di sabbia dell’impresa Bacchi, nella golena del Po a Guastalla. L’uomo è stato agganciato da una delle ruote di una ruspa in manovra, che lo ha trascinato sotto il peso del mezzo. Solo poco dopo ci si è accorti di quanto accaduto, quando si è andati alla ricerca del camionista, che non si trovava sul suo veicolo e neppure si vedeva sul piazzale.

Sono in corso gli accertamenti del Servizio di Medicina del lavoro e dei carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’infortunio. Un compito facilitato dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza puntate in quel piazzale. Le immagini sono state acquisite dagli inquirenti. Emerge pure come l’area dell’infortunio dovesse restare sgombra: gli autisti, infatti, dovrebbero restare a bordo dei camion durante le fasi di carico-scarico. Inoltre, i sensori posteriori della ruspa sono risultati funzionanti: ma l’altra mattina non hanno suonato in quanto il camionista era sul fianco del mezzo quanto è stato agganciato e poi travolto da una delle ruote.

Per l’uomo – residente a Santa Croce di Boretto ma di fatto domiciliato in centro a Cavriago – non c’è stata possibilità di salvezza. Ora si attende il nulla osta della magistratura per poter fissare i funerali, che si svolgeranno a Boretto.

"Claudio – spiegano i familiari – era molto legato al paese sul Po. Lì c’era la casa dei genitori, a Santa Croce. Lì incontrava gli amici, trascorreva gran parte del suo tempo libero. C’erano i suoi animali, galline e caprette… Come da sua volontà, l’addio sarà a Boretto, in basilica. Poi riposerà nel cimitero del paese, dove sono sepolti i genitori". Claudio Piccinini era una persona molto attiva. "Era in pensione, ma non smetteva di lavorare. Era appassionato della sua professione, dei camion", confida la moglie Lidia Comi. Claudio lascia anche le figlie Chiara (titolare del forno ex Baldi di Cavriago) e Stella (educatrice), due sorelle e quattro nipoti.

