Morto all’improvviso il grande sportivo Prospero Cappucci

TOANO

E’ deceduto improvvisamente a seguito malore all’età di 71 anni, Prospero Cappucci residente a Toano. Ne danno il doloroso annuncio le sorelle Maria Teresa e Bernardetta, parenti ed amici. I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle 10 dall’oratorio Sant’Anna di Toano per la chiesa parrocchiale di Toano dove sarà celebrata la santa messa. Al temine della funzione funebre il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. Ringraziamenti dei familiari a chi parteciperà alla funzione. Prospero Cappucci molto conosciuto e stimato da tutti anche per il suo lavoro ‘corriere’ per conto proprio, un autotrasportatore per ritiro e consegne molto attivo. La sua grande passione era il calcio locale, prima come giocatore e poi come organizzatore si è sempre impegnato per la squadra del Toano nei vari tornei e soprattutto nel classico torneo della Montagna ottenendo anche buoni risultati.

s.b.