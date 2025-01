Lutto a Reggio Emilia: è morto Andrea Corradini

Reggio Emilia, 20 gennaio 2025 – Un grave lutto ha colpito nella notte tra ieri e oggi Reggio Emilia. È venuto infatti a mancare, dopo una serrata lotta di anni contro una grave malattia, Andrea Corradini, imprenditore conosciutissimo in città sia per l’attività commerciale, la Cicli Corradini di via Kennedy, sia per la sua passione per le corse ciclistiche.

L’uomo, 49 anni, aveva reso note le gravità delle sue condizioni anche sui social e non a caso i medesimi sono stati inondati da decine di messaggi di cordoglio, giunti da colleghi, amici, e appassionati delle due ruote. Scritti pieni anche di ricordi personali degli autori nel descrivere il rapporto con il commerciante deceduto.

La sua voglia di vivere e di affrontare, giorno per giorno, ogni tipo di situazione lo aveva portato anche, nel 2020, in pieno lockdown da pandemia Covid, a pubblicare un video sulla voglia di ricominciare, nonostante le oggettive difficoltà della situazione.

Tra le prime attestazioni di condoglianze giunte, quella dell’assessora del Comune di Reggio alle Politiche per il clima Carlotta Bonvicini che si è detta “incredula e addolorata per la scomparsa di Andrea Corradini, di cui tanti ciclisti reggiani hanno avuto modo di apprezzare la professionalità e la gentilezza. Cosa che a mia volta posso testimoniare con tanta tristezza nel cuore”.

Ai messaggi di cordoglio si unisce anche il sindaco Marco Massari: “L’ho conosciuto da quando era poco più che un ragazzo, frequentando da tanti anni il suo negozio. Era per me, come per tanti appassionati ciclisti, un punto di riferimento ed era bello scambiare con lui opinioni e pareri su tanti argomenti. Il carattere che aveva gli ha permesso di affrontare la malattia con dignità, coraggio e determinazione, invito tutti a rileggere i post che scrisse dal letto di ospedale. Posso dire di avere perso una persona su cui contare, una brava persona”.

La salma di Corradini è stata composta presso la casa funeraria della Croce Verde. La camera ardente sarà aperta oggi, 20 gennaio, fino alle 19 e domani, 21 gennaio, dalle 8 alle 19.

Le esequie funebri si svolgeranno mercoledì 22 gennaio, alle 10.45, nella Sala del Commiato della stessa agenzia di onoranze funebri. Successivamente il feretro, dopo una breve sosta davanti al negozio di famiglia, in via Kennedy, proseguirà per il cimitero di Coviolo dove sarà poi cremata. Andrea Corradini lascia la moglie Monica, il figlio Alex e il padre Tullio.

La famiglia chiede che eventuali offerte in memoria del congiunto siano destinate alla alla Medicina Oncologica del Core, iban: IT34Y0306902477100000046052.