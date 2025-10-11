Annegato a 13 anni nel Secchia, la disperazione del papà: “Era allegro e intelligente”

Reggio Emilia, 12 ottobre 2025 – “Era un bravo ragazzo, intelligente e studioso. Aiutava in casa ed era ubbidiente”. Così papà Abdoulaye descrive il suo bambino, affogato nel Secchia mentre lui lo credeva ancora con la cartella di scuola sulla schiena, in giro per il paese.

Abdul Mougnud Songne era nato 13 anni fa in Burkina Faso. Era arrivato in Italia nel 2021 con il babbo, il fratello di poco più grande e la madre, che attualmente si troverebbe nel Paese natale. Il padre, dipendente dell’azienda sassolese Exacer di via Puglia, avrebbe ottenuto la cittadinanza italiana nel 2020.

Cresciuto a Sassuolo, Abdul da poco si era trasferito a Fiorano. Ma a Sassuolo aveva tanti amici e continuava a frequentare la media Leonardo da Vinci, in via Mazzini. Era un bambino allegro, ricorda il padre, che trascorreva i pomeriggi in compagnia, con le passioni di tutti i suoi coetanei: sport, videogame, musica… Mentre ne parla, ci mostra commosso sul telefonino le sue foto: un adolescente bellissimo, slanciato, negli abiti bianchi di seta, pronto per celebrare coi parenti la festa del Sacrificio musulmana.

Venerdì pomeriggio, racconta il papà ancora sconvolto, il figlio gli aveva fatto firmare una giustificazione da riconsegnare a scuola, forse un permesso per uscire prima dalle lezioni. Abdul terminava abitualmente le lezioni alle 13,45 e prima delle 14,15-14,30 non arrivava mai a casa. Per questo il babbo non si è preoccupato quando non l’ha visto rincasare. Il bambino invece aveva pedalato con gli amici italiani (tutti di 13-14 anni) fino a quella spiaggetta riparata a pochi metri dalla fondovalle. Ora restano solo il dolore e il vuoto che solo la fede riesce a rendere accettabile.