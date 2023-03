Morto Cavecchi Ferito un anno fa da un’incornata

Morto a 80 anni Giorgio Cavecchi (foto) di Velucciana di Carpineti, ex camionista. Lascia la sorella Ernestina, parenti e amici. Oggi alle 9.50 i funerali dalla casa di via Velucciana 67 per l’Oratorio locale, alle 10 la messa, poi la tumulazione al cimitero di S.Pietro. Poco più di un anno fa Cavecchi fu vittima di un grave incidente agricolo: colpito dalla cornata di una mucca, finì all’ospedale di Baggiovara in gravi condizioni. "Da quell’incidente non si è mai ripreso del tutto - dice la nipote Daniela - ma stava abbastanza bene".