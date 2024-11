Morto di malore a 68 anni. Non risponde al telefono. L’amico allerta i soccorsi

Non rispondeva a un amico che lo cercava al telefono dalla Francia. Dopo alcune ripetute chiamate, la mancata risposta ha provocato parecchi sospetti, con il timore che gli fosse successo qualcosa di grave. Così, è stato incaricato un altro amico, residente in zona, di effettuare un controllo direttamente al domicilio. E non ricevendo risposta neppure a casa, sono stati allertati i soccorsi.

L’altra sera, in via De Amicis a Fabbrico, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica di zona e pure il personale dell’automedica. La squadra del 115 è entrata da una finestra al primo piano per poi aprire la porta ai soccorsi sanitari. Ma per un uomo di 68 anni, di origine nordafricana che abitava da solo in quell’appartamento, non c’era più nulla da fare.

Era deceduto, quasi certamente per un malore improvviso, nella camera da letto. La morte doveva essere avvenuta diverse ore prima del rinvenimento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti previsti in questi casi. Il corpo è stato poi recuperato in attesa dei funerali.