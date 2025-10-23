Morto il dj Marco Campagnoli: “È stato l’anima del Marabù”

Reggio Emilia, 23 ottobre 2025 – “Se n’è andato lo stesso giorno in cui, nel 1977, apriva i battenti il Marabù, un luogo che gli era tanto caro e dove era amatissimo”.

Lauro Bonacini e Andrea Gasparini, eterni ragazzi del ’Marabù Celebration’, ricordano l’amico Marco Campagnoli con affetto e rimpianto. Campagnoli, di origini modenesi e da tempo residente a Castelnuovo Rangone, se n’è andato ieri l’altro, lasciando dietro di sé tanti ricordi nel cuore di migliaia di reggiani.

Aveva 66 anni e il suo nome e il suo percorso, sono strettamente legati alle discoteche italiane, dove – in qualità di dj e animatore – aveva fatto ballare intere generazioni di giovani. Da Riccione a Milano, passando per Reggio, dove, soprattutto negli anni Ottanta, insieme ai colleghi Enzo Persuader e Bonvi, era considerato un personaggio quasi da leggenda.

“Era un ragazzo speciale. Quando lo conobbi, nelle discoteche reggiane, io avrò avuto 13 anni e lui, più grande di me, era già un grande protagonista della notte”, ricorda Bonacini. “Inizialmente, aveva lavorato al ’501’ di Gualtieri e da lì, fu poi chiamato a fare parte dello staff del Marabù. Gasparini, patron della discoteca di Villa Cella, diceva sempre che Marco era il numero uno. Era empatico e con le donne ci sapeva fare, forse, più di tutti gli altri”.

Anche Bonvi, sui social, ha voluto ricordare l’amico e collega scomparso, postando due foto storiche e particolarmente evocative. “Tu, bello, giovane e sorridente. Io, te ed Enzo (Persuader) scatenati dell’indimenticabile ’Tre per te’”. “L’ultima volta ci siamo incontrati a un evento a Reggio, ma anche ad una grande festa all’Acquatico”, continua Bonacini. Campagnoli, dal 2000 aveva abbracciato un’altra sua grande passione, quella della fotografia, riuscendo a dare forma alla sua creatività, anche in quel campo, in una nuova stagione di vita.