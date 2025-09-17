Morto dopo il taser. Il figlio di Claudio Citro: "Ora voglio tutta la verità"

"Voglio sapere che cosa è accaduto davvero a mio padre. Troppe cose non mi tornano e mi aspetto chiarezza da chi sarà chiamato a indagare su questa vicenda". Antonio Citro ha 18 anni e ha appena perso suo padre Claudio. L’uomo è deceduto ad appena 41 anni, a Reggio Emilia, dopo essere stato immobilizzato dalla polizia con il taser, intervenuta perché l’uomo aveva dato in escandescenza nelle strade e in un forno della frazione di Massenzatico. Ma le indagini sono ancora in corso e sono tanti i punti da chiarire. La polizia di Stato ha ritenuto opportuno utilizzare il taser per fermare Citro, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende. Il quarantenne si è spento poco dopo in ospedale. Il figlio Antonio, ieri pomeriggio, era nel piazzale di Autostar, la rivendita di automobili dove lavorava il padre, in via Aosta, a Montecatini, nelle vicinanze della sala Bingo Regina e del comando della polizia municipale, insieme a numerosi amici venuti a sostenerlo in questo difficile momento.

"Non era un santo – ha raccontato il ragazzo – ma era mio padre e mi è stato tolto. Adesso chiedo che venga fatta chiarezza su aspetti di questa vicenda che, se venissero confermati sarebbero davvero agghiaccianti. La mia famiglia non è stata avvertita dalle autorità di quanto avvenuto. Mio nonno stava rincasando nella sua abitazione di Reggio Emilia e ha trovato molta gente davanti alla sua abitazione". Antonio, ancora troppo giovane per affrontare un dolore così grande, non è riuscito a reggere le lacrime mentre raccontava la vicenda e il modo in cui ha saputo della scomparsa del genitore. Padre e figlio, originari di Salerno, sono venuti a stare in Valdinievole dal 2019. "Le storie che sto sentendo a giro su come si sarebbero comportati i poliziotti con lui – ha proseguito - mi hanno fatto davvero stare male e voglio capire se sono fatti veri o soltanto chiacchiere. Mio padre aveva un problema a una valvola cardiaca e questo potrebbe essere il motivo per cui il taser sarebbe stato la causa del decesso. In ogni caso, mi hanno levato mio padre al quale volevo profondamente bene ed ero legato moltissimo. Sto vivendo la peggiore delle tragedie che non avrei mai immaginato di dover affrontare". Nel frattempo, il caso è finito al centro del dibattito nazionale, riaprendo una serie di perplessità sull’utilizzo del taser e sul fatto che sia definito inoffensivo. Antonio ricorda che in poche settimane Claudio "è la terza persona che viene a mancare in seguito all’utilizzo del taser. Voglio chiarezza sulla procedura di utilizzo di questo strumento e, soprattutto, capire le modalità effettive con cui gli agenti della polizia di Stato hanno deciso di impiegarlo. Chiedo inoltre di conoscere le modalità con cui è stato ammanettato e se sia stara utilizzata soltanto questa misura per il suo contenimento o siamo state fatte anche altre azioni. Sento soltanto voce e ipotesi che mi fanno stare tanto male. Dallo Stato italiano mi attendo la verità sulla terribile fine di mio padre".

Daniele Bernardini