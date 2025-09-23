Morto dopo il taser, l’addio. La madre di Citro ai ragazzi: "Non fate uso di droghe"

di Alessandra CodeluppiLa piccola chiesa accanto alle camere ardenti dell’ospedale Santa Maria Nuova si è riempita ieri mattina di giovanissimi: sono gli amici di Antonio, 18 anni, il figlio maggiore di Claudio Citro, 41enne morto la mattina del 15 settembre dopo essere stato fermato col taser dalla polizia di Stato a Massenzatico. Durante la messa di addio la madre Alfonsina Serrapica si è alzata dal banco ed è andata vicino a don Daniele Simonazzi, cappellano dell’ex Opg che ha celebrato la messa e che in questi giorni ha fatto visita ai parenti. Davanti alla bara del suo figlio che non c’è più, mamma Alfonsina ha lanciato un appello a tutti i figli del mondo.

Si è rivolta ai ragazzi: "Claudio è stato un esempio caritatevole, anche se ha fatto errori. Voi divertitevi con gioia: non fate uso di stupefacenti, non vi portano da nessuna padre. Adesso è un momento di guerra, ci sono tanti bambini che soffrono". Ha parlato anche agli adulti: "Lasciate stare questa roba, quando non ce la fate allacciatevi alla fede e pensate ai vostri figli".

Parole che, in modo indiretto, riportano a quanto potrebbe essere accaduto lunedì mattina: Citro, in stato di agitazione, era uscito di casa lanciandosi dal balcone; aveva suonato campanelli, fatto qualche azione di disturbo nel centro della frazione, poi si era affacciato al bar ’Sara’ ed era entrato due volte nel forno ’Castagnoli’, la seconda venendo bloccato all’interno col taser.

Secondo un dipendente, "lui era steso per terra a pancia in giù mentre è stata usata la pistola a impulsi elettrici".

Figurano tre giovani agenti al momento indagati per eccesso colposo nell’utilizzo del taser e omcidio colposo. Dall’autopsia si aspettano le prime risposte: secondo quanto appreso dal Carlino, dall’esame è emerso che lui aveva una lieve patologia cardiaca, mentre si ritiene che il decesso possa essere avvenuto per una concomitanza di fattori, su cui si farà chiarezza attraverso gli esami tossicologici e istologici.

Durante l’omelia anche don Simonazzi si è fatto portavoce del pensiero della madre: "Alfonsina ci ha parlato di perdono, ma lei dice che vuole la verità. Non perché ci sia qualcuno da condannare, ma perché ciò che è successo non capiti più. È emerso che quella mattina Claudio aveva chiesto aiuto e che forse non lo ha trovato".

Sul 41enne con precedenti penali don Simonazzi ha raccontato le testimonianze raccolte in questo giorni dai conoscenti: "Una donna ha detto che nel momento del bisogno si poteva contare su di lui". Ha invitato ad avere umanità verso gli altri: "Abito in quella zona della nostra unità pastorale. Ci sono persone di cui ci rendiamo conto dell’esistenza solo quando succedono queste cose. Dietro alla vicenda triste di Claudio c’è una domanda legata al senso della nostra vita, di chi e per chi noi siamo luce. Chi, incontrandoci, può contare su di noi in modo che la sua vita non sia più al buio? Verso le persone non bisogna essere indifferenti o, peggio, giudicarle: ognuno è da amare".

Si è poi rivolto ai presenti, diversi dei quali di origine straniera: "Forse tra noi ci sono persone non molto pratiche del Vangelo o di altre religioni. Una volta tornati a casa, pensateci: se dopo aver salutato Claudio la vostra vita cambierà un po’ nel senso della carità, allora lui non sarà morto per niente".

Il 41enne lascia i figli Antonio e Claudio junior, la madre Alfonsina, il padre Antonio, il fratello Silvano e la sorella Giovanna. Domattina sarà celebrato il funerale a Salerno. "Non deve più succedere che si tolga la vita a una persona col taser", dichiara Giovanna Citro, che parla di "ingiustizia che lui non meritava". Pure il papà Antonio chiede che si faccia luce: "È stato colpito alla schiena e alle spalle: alla seconda scarica era già morto. Hanno continuato anche quand’era a terra. È arrivato all’ospedale già senza vita".

Il figlio 18enne Antonio: "Mio padre ha avuto una morte ingiusta, sono straziato. Per ricordarlo io e i miei amici abbiamo voluto organizzare una manfestazione pacifica in suo onore in centro".