Morto dopo il taser: "Patologie cardiache lievi. Concomitanza di fattori"

Mentre infuria la polemica sull’utilizzo del taser, dopo la tragedia che si è consumata all’alba di lunedì a Massenzatico nel corso di un intervento di polizia, trapelano le prime informazioni sull’autopsia che si è svolta giovedì pomeriggio al Policlinico di Modena sul corpo del 41enne Claudio Citro, pluripregiudicato originario di Salerno, ma da tempo residente in provincia di Pistoia (destinatario di un divieto di dimora a Reggio Emilia).

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati tre poliziotti, nati nel 1997, nel 1998 e nel 2003, per i quali le ipotesi di reato formulate provvisoriamente sono quelle di eccesso colposo nell’utilizzo della pistola a impulsi elettrici con conseguente decesso, cioè omicidio colposo (articoli 55 e 589 del codice penale). Il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Giulia Galfano, che ha coordinato i primi accertamenti svolti dalla squadra mobile. L’esame autoptico, i cui risultati saranno depositati entro 90 giorni, dovrà chiarire le cause della morte. I familiari della vittima, nei giorni scorsi, avevano dichiarato che era "cardiopatico, nato con una valvola del cuore che non si chiudeva bene".

L’AUTOPSIA

A un primo esame non risulterebbero aspetti patologici o comunque difetti congeniti, se non una lieve insufficienza mitralica. Sicuramente per far luce su quanto accaduto al corpo di Claudio Citro una volta entrato in contatto con il taser saranno fondamentali gli esiti delle analisi istologiche, tossicologiche e della genetica forense: non si esclude infatti una concomitanza di fattori.

Sono queste le prime indiscrezioni che trapelano all’esito dell’autopsia sul corpo di Citro, giunto cadavere lunedì al Santa Maria Nuova dopo che gli agenti delle Volanti lo hanno fermato usando la pistola a impulsi elettrici dentro il forno Castagnoli. Un dipendente ha raccontato al Carlino che lui era a terra a pancia in giù quando un agente ha azionato lo strumento. Sono diversi, però, i fattori da tener presente: la stessa contenzione può risultare elemento di stress e anche lo stato della vittima, specie se riferito all’uso di sostanze alcoliche e tossiche, ovvero sostanze stupefacenti. Quella notte, infatti, pare che l’uomo abbia manifestato un comportamento di severa compromissione psico-fisica.

Lo stesso strumento, il taser, sarà ora analizzato in altra sede. Pare che nel giro di una trentina di secondi siano partite dai due ‘dardi’ alcune scariche ma la quantità delle stesse viene comunque registrata sullo strumento che ora verrà sottoposto ad accertamenti. In sostanza, però, al momento sarebbe da escludere la presenza di condizioni patologiche tali da cagionare da sole la morte del 41enne; si ipotizza dunque una concomitanza di fattori ma, appunto, saranno gli esiti degli importanti esami tossicologici e istologici a fornire risposte più ‘chiare’. Presenti all’autopsia che si è svolta giovedì il medico legale nominato dalla procura, dottoressa Sara Mantovani insieme al consulente tecnico Mauro Zennaro, specialista in Cardiologia. Direttore della struttura complessa di Cardiologia del Policlinico. Per la controparte, ossia i tre poliziotti indagati, era invece presente il dottor Alberto Martini, specialista in Medicina legale e, per la famiglia di Citro, il professor Sabino Pelosi, ex direttore della Struttura Complessa di Medicina Legale e Risk Management dell’Ausl di Modena.

IL ’SALTO’

All’alba di lunedì, prima di andare verso il centro di Massenzatico e fare azioni di disturbo nei quartieri, Claudio Citro si trovava nella casa di via Borromini 19 dove abita il padre Antonio.

Il 41enne non avrebbe dovuto essere lì: era sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Reggio, nell’ambito di un processo pendente in Cassazione per stalking verso una ex. Comunque, da quanto testimoniano nel quartiere, lui lunedì all’alba era nell’abitazione di Massenzatico: in quel momento il padre era al lavoro e la madre era a Salerno. Da quanto trapela, è possibile che in sua compagnia vi fosse una donna, mentre è certa l’assenza di altri parenti.

Emerge invece come dato certo che lui, attorno alle 5, ha fatto un gesto anomalo, assimilabile alla presunta condotta esagitata da lui tenuta poco dopo per strada. Citro sarebbe infatti saltato dal balcone dell’appartamento di famiglia in via Borromini 19, posto al primo piano e che ora appare ricoperto da tende scure. Un volo di qualche metro in seguito al quale lui, di alta statura e di corporatura robusta, arrivando al suolo si è probabilmente ferito alle gambe.

Durante il sopralluogo fatto lunedì dalla polizia scientifica, sono stati fatti controlli anche attorno agli alberi tra il cancello e l’abitazione, forse per cercare tracce ematiche. Perché Citro è saltato dalla finestra, mettendosi a rischio? Era forse alterato dall’uso di stupefacenti o alcol? O c’erano altre cause?

Poi lui ha suonato a diversi campanelli del quartiere: un residente, che pure non lo aveva visto, ci racconta di aver sentito intorno alle 5 qualcuno che diceva "Aiuto". Poi è andato verso il centro della frazione, si è frapposto tra le macchine e, sempre chiedendo aiuto si è affacciato al ’bar Sara’, poi ha dato un pugno al defibrillatore appeso all’edificio accanto.

In seguito ha raggiunto il forno ’Castagnoli’ dov’è entrato due volte, la seconda venendo raggiunto dalla polizia di Stato: un dipendente ci ha raccontato di averlo visto "con macchie di sangue all’altezza delle ginocchia", poi sdraiato dentro il negozio a pancia in giù mentre veniva fermato col taser.

LA DIFESA

L’avvocato Matteo Manici codifende insieme a Fulvio Villa uno dei tre poliziotti indagati. Gli altri due sono assistiti dagli avvocati Giovanni Tarquini e Carmine Migale. Gli agenti sono al momento indagati per eccesso colposo nell’uso del taser e omicidio colposo. "L’autopsia richiesta dal pm", che si è tenuta giovedì, "ha uno spettro molto ampio: verificherà eventuali incidenze tossicologiche, problemi di natura genetica e sarà ricostruita la storia clinica della persona deceduta – dichiara Manici –. Non sarà lasciato nulla al caso nella verifica di eventuali nessi tra l’uso del taser e la morte. Si è trattato di una disgrazia che nessuno voleva, come riprova anche il reato colposo formulato dal pm, e che è accaduta mentre gli agenti stavano adempiendo a un loro dovere".

Dalla difesa del poliziotto trapela un pensiero di vicinanza alla controparte: "Comprendiamo il dolore dei parenti di Citro".

