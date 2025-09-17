Morto dopo l’uso del taser: subito l’autopsia. Tre poliziotti indagati per omicidio colposo

Reggio Emilia, 17 settembre 2025 – La Procura ha iscritto nel registro degli indagati tre poliziotti che hanno agito lunedì all’alba per fermare Claudio Citro, originario di Salerno e con diversi precedenti penali: il 41enne, che a Massenzatico era apparso fuori controllo facendo alcune azioni di disturbo, è stato colpito con il taser all’interno del forno Castagnoli ed è morto poco dopo, prima dell’arrivo all’ospedale Santa Maria.

Per i tre agenti della questura le ipotesi di reato formulate provvisoriamente sono quelle di eccesso colposo nell’utilizzo della pistola a impulsi elettrici con conseguente decesso, cioè omicidio colposo (articoli 55 e 589 del codice penale).

Il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Giulia Galfano, che ha coordinato i primi accertamenti svolti dalla squadra mobile. La Procura ha disposto l’autopsia: oggi a mezzogiorno è previsto il conferimento dell’incarico ai medici legali.

Due poliziotti – tra cui quello che ha usato il taser – sono indagati sono assistiti dall’avvocato Giovanni Tarquini; il terzo dall’avvocato Fulvio Villa. La famiglia di Citro si è affidata all’avvocato Federico De Belvis. Il pm ha incaricato due specialisti, e anche le altre parti nomineranno un proprio consulente.

Intanto, potrebbe essere eseguita già domani, all’istituto di medicina legale di Modena, l’autopsia sul corpo, così come disposto dalla Procura. L’uomo, come hanno dichiarato la madre e il figlio, avrebbe avuto un problema cardiaco.

Citro era residente in Valdinievole, a Buggiano (in provincia di Pistoia), dal 2019, insieme al figlio Antonio, di appena 18 anni. Già noto alle forze dell’ordine per alcune vicende, lavorava alla rivendita di automobili Autostar di Montecatini. Si trovava a Reggio Emilia, nonostante avesse ricevuto un divieto di dimora in città a causa di una denuncia per stalking.

L’uomo è morto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia con il taser, intervenuta perché Citro aveva dato in escandescenza nelle strade e in un forno della frazione di Massenzatico a Reggio Emilia. Ma le indagini sono ancora in corso e sono tanti i punti da chiarire. La famiglia ora chiede chiarezza.

La chiede il figlio Antonio, 18enne: “Voglio sapere che cosa è accaduto davvero a mio padre. Troppe cose non mi tornano e mi aspetto chiarezza da chi sarà chiamato a indagare su questa vicenda”. Antonio vuole chiarezza in merito alla scomparsa del genitore.

“Non era un santo – ha raccontato il ragazzo – ma era mio padre e mi è stato tolto. Adesso chiedo che venga fatta chiarezza su aspetti di questa vicenda che, se venissero confermati sarebbero davvero agghiaccianti. Mio padre aveva un problema a una valvola cardiaca e questo potrebbe essere il motivo per cui il taser sarebbe stato la causa del decesso. In ogni caso, mi hanno levato mio padre al quale volevo profondamente bene ed ero legato moltissimo. Sto vivendo la peggiore delle tragedie che non avrei mai immaginato di dover affrontare”.

Anche la madre di Claudio, Alfonsina Serrapica, sta soffrendo molto in queste ore. “Quella mattina mio figlio cercava solo aiuto, me lo hanno raccontato tante persone. Perché è accaduto tutto questo? Non si può sparare così a un ragazzo”.