Reggio Emilia, morto l’ex consigliere comunale Filippo Silvestro

Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – Si è spento nella notte all’ospedale Santa Maria Nuova, all’età di 85 anni, Filippo Silvestro, protagonista politico di centrodestra della città tra gli anni’90 e primi anni Duemila, in particolare come consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, partito di cui è entrato a far parte fin dalla sua costituzione e dal primo direttivo provinciale. Di estrazione socialista, era stato anche segretario del Msi.

Nato a Palmanova (Udine) nel 1940, aveva lavorato come bancario alla Cassa di Risparmio di Reggio, nella storica sede di piazza Cesare Battisti. Laureato in scienze politiche a Bologna, era un esperto d’arte e amico di Vittorio Sgarbi. Andava fiero di aver riscoperto il pittore brescellese dell’800 Carlo Zatti, scrivendo numerosi saggi d’arte. Era Socio della Deputazione di Storia Patria, è stato anche vicepresidente dell’Associazione Volontari. Nel ‘94 era stato nominato responsabile provinciale della cultura per Forza Italia. Ed è stato anche nel direttivo del Lions Club ‘La Guglia’ e ha collaborato coi Musei Civici.

Ha scritto saggi d’arte su Reggiostoria, Strenna degli Artigianelli, Pescatore Reggiana, Quadrante Padano, Gazzetta di Parma e TuttoReggio dove teneva una rubrica sui “monumenti dimenticati” della città. Politicamente, era orgoglioso di aver denunciato gli sperperi dell’Efim, nell’88 prima dello scoppio di Tangentopoli, nonché di aver organizzato due convegni nazionali per cercare di salvare le Omi Reggiane e i propri dipendenti da quello che chiamava “malaffare partitocratico”.