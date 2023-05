Morto Gherpelli, ex presidente della Latteria

Vasto cordoglio a Correggio per la scomparsa di Alberto Gherpelli, storico imprenditore agricolo, deceduto a 95 anni di età. Negli anni Settanta era stato il fondatore dell’azienda rurale di famiglia, insieme al padre Adolfo. Un’azienda che continua a essere gestita dalla famiglia Gherpelli, grazie all’attività ora proseguita dai figli. Alberto Gherpelli, sempre negli anni Settanta, era stato anche presidente della latteria di Prato di Correggio, la frazione in cui aveva sempre vissuto e dove ha sede l’azienda di famiglia.

"La campagna era sempre stata la sua casa", ricordano i familiari. Gherpelli lascia la moglie Giovanna, i figli Emidio e Pier Paolo, i nipoti Simona, Matteo, Federica, Cristiana e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Rossi, sono fissati per domani, giovedì, partendo alle 10 dall’abitazione di via Gazzata a Prato di Correggio per la chiesa del paese. Al termine della messa il corteo raggiungerà il vicino cimitero. Stasera alle 21 in chiesa a Prato è prevista la recita del rosario.