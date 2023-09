Morto Giancarlo Zambelli "Un esempio di moralità"

Un malore lo ha colpito nella sua abitazione, l’altra sera, provocando il decesso di Giancarlo Zambelli, 87 anni. Persona molto conosciuta nel mondo ambientalista e pacifista, non solo a livello locale. Inutili i soccorsi. Era stato operatore tecnico all’istituto Zanelli a Reggio. Abitava in centro a Boretto. Lascia la compagna Rita e un figlio. Un altro figlio, Claudio, era deceduto oltre 20 anni fa in un incidente stradale. Per la passione di Claudio per il mondo delle arti, il padre aveva fondato un cineclub, intitolandoglielo, che negli anni ha organizzato tantissime iniziative.

"Con lui ci lascia un pezzo di storia del paese – lo ricorda con affetto il sindaco Matteo Benassi –. Da don Milani alla passione politica fino al cineclub di cui era stato fondatore e colonna portante". "Ci lascia un’eredità morale testimoniata dalla sua militanza per la giustizia sociale, l’ambiente, la pace e la solidarietà internazionale", aggiunge l’assessore comunale di Gualtieri, Marcello Stecco. Zambelli era stato pure tra i fondatori delle Ggev, le Guardie giurate ecologiche volontarie della Bassa. "Era un uomo buono, generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri", lo ricorda Maria Luisa Borettini delle Ggev reggiane. I funerali si terranno in forma privata.

a.le.