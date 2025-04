Morto Ferrari della Casa dei Fiori: “Perfezionista dal gusto inimitabile”

Reggio Emilia, 7 aprile 2025 – Una vita spesa tra e per la bellezza dei fiori. Si è spento venerdì all’età di 91 anni Gildo Ferrari, storico commerciante dell’esagono ed ex titolare della Casa dei Fiori. Un angolo di pace e di bellezza che per cinquant’anni ha accolto i reggiani in via Emilia San Pietro. Una passione che è diventata lavoro, condiviso assieme alla moglie Enrica Mattioli. “Mio padre ha dedicato tutta la vita al suo negozio – racconta il figlio Stefano –. Ha cominciato nel primo dopoguerra, quando era un bambino. Aveva il banco con mio nonno”. Dal ’36 le vendite ambulanti dovevano per legge svolgersi all’interno del mercato coperto: tutte le bancarelle dei fiori venivano posizionate all’ingresso, così che i colori e i profumi potessero invogliare la gente a entrare. L’attività di famiglia si trovò però ben presto ad affrontare le tragedie della guerra. Dopo il bombardamento del mercato, nel ’43, tutti i venditori ambulanti vennero trasferiti sotto i portici di via Emilia San Pietro. È proprio lì che anni dopo, nel 1957, Ferrari apre assieme alla moglie il negozio Casa dei Fiori. Nel tempo l’attività trova una nuova sede a pochi civici di distanza, sempre in via Emilia ma all’altezza di via Calderini. Fino a quando, nel 2008, la coppia decide di andare in pensione.

“Era un maestro – ricorda la collega Lucia Zoni –. Burbero solo all’apparenza, una persona speciale. Sui fiori sapeva tutto e aveva molto gusto, capace di trovare sempre la perfezione in ogni dettaglio. È stato lui, in effetti, a dare il via alla tradizione degli altari fioriti alla Ghiara. Ogni anno regalava la corona per l’omaggio alla Madonna Dorata del Duomo”. L’arte decorativa floreale di Ferrari è stata apprezzata ben oltre i confini della nostra provincia. Prese infatti parte a due Mondiali dei Fiori e negli anni gareggiò in numerosissime competizioni internazionali del settore. Tutto questo sempre al fianco della sua amata Enrica, una volta addirittura come suo avversario. “Sappiamo intenderci al volo – dichiarò in un intervista al Carlino –. Ci basta uno sguardo e sappiamo già cosa dobbiamo fare”.

Le composizioni nate all’interno della Casa dei Fiori hanno accompagnato gli appuntamenti più importanti della città, istituzionali e non. Un’inimitabile nota di colore ed eleganza che ha conquistato anche i coniugi Prodi. Furono Ferrari e Mattioli a curare l’allestimento per il matrimonio di Romano e Flavia, per la quale la Casa dei Fiori rappresentava “un punto di riferimento in città”. La sua arte e la sua conoscenza dei fiori, creature maestose e delicate, richiedenti pazienza e affetto, resta un unicum nella storia del commercio della città e del centro.

Ferrari lascia la moglie Enrica, i figli Stefano e Fabrizio, la nipote Emanuela, i nipoti Maurizio, Sara, Giulio e i parenti tutti. L’ultimo saluto si terrà questa mattina alle 11, partendo dalle camere ardenti dell’arcispedale Santa Maria Nuova per la chiesa parrocchiale di San Maurizio. Al termine delle esequie si proseguirà per il cimitero nuovo di Coviolo, in attesa di cremazione. La famiglia ringrazia anticipatamente coloro che interverranno alla cerimonia.