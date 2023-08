Morto Giorgio Iotti a Boretto: il papà di mister Christian ricordato

Lutto nello sport di Boretto. La locale associazione calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Iotti, padre di Christian, ex allenatore che ha guidato la prima squadra nella storica cavalcata dalla seconda categoria fino alla Promozione. Giorgio era stato a sua volta appassionato dirigente della società negli anni Ottanta, in particolare nel ruolo di accompagnatore della formazione Esordienti nel campionato 1986-87, mansione che aveva svolto per diversi anni sotto la presidenza di Oliviero Lasagni. Grande appassionato di calcio, non perdeva occasione di informarsi sulle sorti della squadra borettese, incontrando attuali dirigenti. "A Christian e a tutta la famiglia – il messaggio del team calcistico – le condoglianze da parte di tutta la dirigenza, giocatori e staff".

Anche il sindaco borettese Matteo Benassi ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari di Giorgio. I funerali si terranno domani, venerdì, con partenza alle 9,30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Guastalla, mentre il rosario viene recitato stasera alle 20,30 nella basilica a Boretto.