Morto Giuliano Rivi, 62 anni, l'ultimo saluto a Carpineti domani

E’ morto Giuliano Rivi, 62 anni, di Vesallo di Carpineti. Lascia la mamma Maria, la moglie Daniela, le figlie Federica con Luca e Martina con Giuseppe, il nipotino Kevin, il fratello Domenico e la sorella Dimma, parenti e amici. Domani alle 10.15 i funerali dalla casa in via Vesallo 7 per la Chiesa di Colombaia. Alle 10.30 la messa, poi il feretro sarà portato al cimitero locale. Rivi e il fratello Domenico conducevano un’azienda agricola di bovine da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano. Le prime avvisaglie della malattia risalgono al 2014.

Nato nella bellissima corte di Vesallo, vi ha vissuto e l’ha comperata che qualche decennio fa per ristrutturarla. Sulla chiave di un portale si trova lo stemma della famiglia Beretti (discendenti dall’Amorotto). Sullo stesso prospetto una nicchia con la data 1701. Il sindaco Tiziano Borghi esprime condoglianze a nome dell’intera comunità carpinetana e ringrazia Giuliano "che negli anni ha effettuato pregevoli opere di recupero di tutta la corte,riportandola alla sua originale bellezza. Un lavoro ammirevole".

s.b.