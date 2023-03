Morto Glauco Bertolini Burbero dal cuore d’oro sul Carlino raccontava la storia della città

Si è spento all’età di 88 anni, vittima di una crisi cardiaca, il giornalista Glauco Bertolini, il nostro caro glaber, la sigla con cui sul Carlino ha firmato migliaia di pezzi. Da tempo aveva problemi polmonari, aggravati dalla perdita – a settembre – della consorte. L’altro ieri, a casa, ha accusato un malore. Ricoverato, non ce l’ha fatta.

Glauco era il decano della nostra redazione. Per tanti anni vicecapo, pilastro della cronaca giudiziaria. Autore – anche da pensionato – di decine e decine di articoli di storia locale e di toponomastica (puntualmente salutati dalle telefonate di gradimento dei lettori), raccolti in un prezioso volume edito nel 2010 ("Vecchia Reggio fatta a pezzi", Tecnograf). Aveva un’aria burbera, che a noi garzoni di bottega incuteva un certo timore. Se scrivevi male, ti stracciava il pezzo: via, da rifare.

E poi quella barba sempre curatissima – un po’ verdiana – che restituiva alla figura un’eleganza austera, come i ritratti senza tempo dei filosofi sui libri di scuola.

In realtà Glauco aveva un cuore d’oro. Ti riprendeva come un padre. Ti spiegava come fare gli incisi. Ti insegnava a distinguere le lettere magre dalle lettere grasse, perché la videoimpaginazione ancora non c’era e la titolazione era abbastanza artigianale.La redazione. dove tutti battevano a macchina, faceva lo stesso fracasso di un’officina meccanica.

Nel baccano c’era lui: preciso e puntiglioso come un orologio svizzero,. Aveva ideato uno straordinario archivio di ritagli di giornale. Gli piaceva sorprendere l’interlocutore con una delle sue battute sagaci. Al telefono, anche di recente, si presentava con la solita ironia: "Sono il povero Glauco". Ma se gli davi la risposta sbagliata, in un secondo scattava, inevitabile, il vaffa seguito dal clic.

Era una persona di una cultura profonda, alimentata dalla sua inesauribile curiosità di conoscere. Una caratteristica che, di per sè, lo portava a rifuggire la volgarità, il pressapochismo, l’ipocrisia dei più. La sua passione era la lettura. Storia romana. Sul suo comodino c’era sempre un libro sull’argomento. "Avrà letto migliaia di libri, diceva che non se ne sa mai abbastanza", ricorda commossa la figlia Manuela, brillante avvocato.

Glauco è stato un prezioso testimone di decenni di storia locale. Era nato a Reggio nel ’34, abbastanza in là per capire gli orrori della guerra. Aveva preso la maturità (quando la maturità era solo dei liceali) al classico nell’epoca in cui i giovani avevano grandi ideali. Ci raccontò, una volta, di aver partecipato da ragazzo alla manifestazione per ’Trieste italiana’. Raggiunse la città giuliana insieme ad altri migliaia di giovani. Lo fece in Vespa, come in un pellegrinaggio. Mentre ne parlava, gli si illuminavano gli occhi.

Poi, dal ’59, il giornalismo. Uno dei primi a sostenere l’esame di idoneità professionale, nel ’65, che è anche l’anno della paternità. Giovane cronista ad Avvenire e alla Gazzetta, poi approda al Carlino, nelle redazioni di Bologna, Padova, Modena, e infine Reggio.

Lavora ma riesce anche a ritagliarsi lo spazio per laurearsi in storia, in 4 anni, con lode. E’ socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria, per anni presidente dell’Associazione stampa reggiana. Scrive poesie in dialetto, vince il primo premio alla Giareda. Eclettico. Finto burbero, cuore d’oro.

Andrea Fiori