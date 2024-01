Morto Gregori, storico volontario della Cri

Lutto alla Croce Rossa di Casina per la morte del volontario Alberto Gregori.

Aveva 89 anni. Gregori era molto conosciuto e stimato per la sua assidua attività di volontariato a favore della Croce Rossa del comitato di Casina dove è stato a lungo impegnato come soccorritore e autista sull’ambulanza.

Alberto era anche un grande appassionato cineoperatore e fotografo per documentare, con la telecamera e macchina fotografica, le iniziative ed eventi promossi a Casina e non solo.

Lascia la moglie Marisa, i figli Sergio e Andrea, le nuore Silvia e Monia, i nipoti Greta, Giada, Matteo e Sara, il pronipote Damiano.

La camera ardente è stata allestita nella Sala dei Princìpi della Croce Rossa di Casina dove stasera alle 20.30 sarà recitato il rosario. Il funerale sarà celebrato domani partendo alle 14.30 dalla sede della Cri per la vicina chiesa parrocchiale. La salma, dopo la Messa funebre, sarà trasferita al cimitero nuovo di Coviolo per la cremazione. La famiglia chiede non fiori, ma offerte alla Croce Rossa Italiana di Casina, associazione dove Alberto aveva operato, con grande responsabilità, fino ad alcuni anni fa. Cordoglio e commozione tra i volontari della Cri di Casina ha suscitato la notizia della scomparsa di Gregori.

La famiglia di Alberto ha ringraziato tutto il personale medico e paramedico dell’assistenza domiciliare per le premurose cure prestate.

mat. b.