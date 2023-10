Morto il dottor Ivano Lusztig: "Siamo orfani di una persona perbene"

Dopo una breve malattia è deceduto Ivano Lusztig, 83 anni, conosciuto e stimato medico di base. Abbiamo chiesto alla figlia Valeria, giornalista e scrittrice, un ritratto del padre.

"Il confine tra un dolore privato e una notizia è, a volte, invalicabile per l’insopportabile ferita che reca l’atto di superarlo. Squarcio maldestramente il silenzio, che tanto aiuta, perché siamo tutti orfani di una persona perbene. Di un marito, padre, nonno e medico, che ha servito la comunità delle frazioni di Rivalta e Baragalla dagli anni ‘70 fino al pensionamento, nel 2012. Aveva 83 anni, un’intelligenza rara e un’ironia tagliente. Ho avuto il privilegio non scontato di essere con lui fino all’ultimo respiro e sebbene non ci siano mai stati sospesi tra noi, si è scusato per aver lavorato tanto. Questo non gli ha impedito di amare me e mia mamma come era lui: senza mezze misure, e di insegnarmi a vivere, e ora anche a morire". Il dottore amava il riserbo, per questo le esequie sono avvenute in forma privata. Riposa a Portile (Modena) accanto ai genitori.