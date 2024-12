Morto il papà di Angelo Alessandri

Ha destato cordoglio anche nel Reggiano la notizia della scomparsa di Ottorino Alessandri, 83 anni, vinto da malattia. A lungo era stato titolare di una impresa del settore edile specializzata in risanamento muri con sede a Guastalla e magazzino a Gualtieri. Il decesso è avvenuto in val Camonica, dove da qualche tempo Ottorino era ospite del figlio Angelo, noto per la sua attività politica svolta in passato, occupando pure ruoli di vertice nella Lega, oltre che come consigliere comunale a Reggio e come parlamentare del Carroccio. Ottorino Alessandri lascia anche l’altro figlio Alessandro, una sorella e altri parenti. I funerali si svolgono in val Camonica, con il feretro destinato poi alla cremazione e le ceneri portate al cimitero di Gualtieri, dove sarà probabilmente previsto un breve momento di commiato. Eventuali offerte possono essere destinate a opere di bene.