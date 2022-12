Morto in casa a Modena, nessuno lo ha cercato: neppure a Natale

Nessuno lo ha cercato, neppure a Natale

Morire in solitudine nei borghi dell’Appennino senza che nessuno se ne accorga. Un evento doloroso che esprime il senso dell’isolamento e dell’abbandono, episodio che forse appartiene all’attuale modello di vita e che non sarebbe mai accaduto anni addietro quando i paesi erano più popolati, la gente più povera e nessuno era mai solo. Oggi molte situazioni sono affidate alla rete di servizi e vengono a mancare i rapporti umani.

Fa riflettere la morte del pensionato Roberto Pilu, 81 anni, originario della Sardegna e residente nel comune di Casina in via Piazza al Bocco. Non avendo più notizie, non avendolo più visto da diversi giorni, qualcuno ha deciso di dare l’allarme: forzata la porta di casa dai Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, presenti i carabinieri della stazione di Casina, l’anziano è stato trovato privo di vita, e quello che è ancora più grave, secondo il referto medico, pare che il decesso sia avvenuto oltre una decina di giorni prima.

E’ difficile anche solo immaginare come possa accadere un fatto del genere durante le festività di Natale, periodo in cui si scambiano gli auguri anche tra persone sconosciute in un clima di festa generale e nessuno, parenti e paesani, pare essersi ricordato di Roberto Pilu, o forse qualcuno ha fatto squillare a vuoto il suo telefono, senza però preoccuparsi per la mancata risposta.

L’81enne Roberto Pilu, uomo distinto e cortese, laureato in giurisprudenza, è morto in solitudine nella sua abitazione a Casa Bertoloni. Viene descritto come una persona riservata, ma era molto conosciuto a Casina dove si era trasferito dopo aver vissuto a lungo a Milano e Varese, da dove era arrivato tornando in Italia dalla Germania. Non aveva molte relazioni con gli abitanti del paese, era una persona autonoma e non era seguita dai servizi sociali del Comune, dai quali tuttavia veniva periodicamente contattato telefonicamente per accertarsi delle sue condizioni e se avesse bisogno di qualcosa.

Proprio in occasione di uno di questi contatti senza risposta, con la conferma dei vicini che non lo vedevano da tempo, secondo alcune ricostruzioni sarebbe scattato l’allarme. Ieri è arrivata dalla provincia di Pisa una sua nipote che, nell’apprendere la notizia della triste fine di Roberto Pilu, si è sentita male ed è tornata in Toscana.

La salma del pensionato 81enne si trova ora all’obitorio di Coviolo in attesa del funerale che slitterà a gennaio. "E’ un dramma della solitudine - dice il parroco di Casina, don Carlo Castellini -: è vero che lui faceva una vita ritirata, non era sottoposto a cure e che era autonomo. A Casina abbiamo tante associazioni di volontariato che funzionano molto bene. Però nessuno si è accorto di lui".

Settimo Baisi