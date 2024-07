Morto in Corsica. Addio a Ugo Leonardi

Addio a Ugo Leonardi, morto mentre era in vacanza in Corsica. Un fulmine a ciel sereno per quanti – tantissimi – lo conoscevano, lo stimavano, gli volevano bene. Aveva 74 anni.

La tragedia mentre era in vacanza con gli amici. Lascia, tra gli altri, la compagna Daniela Gozzi (si era candidata alle elezioni regionali del 2020 a supporto di Bonaccini). A stroncarlo pare sia stato un malore improvviso.

Increduli e addolorati anche i suoi amici. Toccante il messaggio condiviso sui social da Maura Manghi (presidente Italia Viva Reggio): "Ciao Ugo. Troppo presto e tutto troppo improvviso. Eravamo abituati alla tua presenza tranquilla, silenziosa. Mai una parola di troppo o una parola sbagliata. Disponibile sempre a dare una mano a chiunque di noi. Credo che pochi amici siano stati così pronti a tornare da vacanze non certo dietro l’angolo solo per darmi un voto. Non avrei mai pensato potesse essere un regalo d’addio. Resta un vuoto terribile per Daniela e per tutta la tua famiglia. Io posso solo dire che ci mancherai".

Leonardi aveva lavorato all’Agac, da qualche anno era in pensione.

Tanti i messaggi di cordoglio, ieri, quando la triste notizia si è diffusa a Reggio Emilia e provincia. Leonardi era molto stimato e benvoluto. Ora si attende il rientro della salma in Italia.