Morto in moto, statale nel mirino: "Anas inerme, servono protezioni"

La morte contro il guardrail del motociclista 37enne Donal Barbieri nell’incidente di domenica scorsa lungo la statale 63 nella zona di Ardaceda-Ca’ del Merlo (Carpineti), fa riemergere l’altrettanto dolorosa vicenda dell’analogo incidente accaduto il 20 luglio 2020 in cui perse la vita il motociclista Massimo Faggiani di Parma, finito contro il guardrail in una curva sulla statale 63 all’altezza di Busana. Successivamente a ricordo di Massimo, gli amici organizzarono un raduno nel luogo dell’incidente e in quell’occasione chiesero all’Anas di dotare il guardrail ‘killer’, soprattutto nelle curve, di elementi di protezione.

Alessandro Raniero Davoli, che seguì la vicenda di allora in quanto era consigliere di opposizione dell’Unione montana, in merito all’incidente mortale di domenica, afferma: "Dall’aprile 2019 è in vigore la legge 41-2019 che obbliga i gestori delle strade statali, provinciali e comunali, oltre alle autostrade, ad installare i Dispositivi salva motociclisti (DSM) sulle barriere metalliche discontinue (guardrail). Dopo ben 6 anni nessuno rispetta tale norma. Questo è omicidio stradale e Anas deve essere portata in giudizio. Vedremo come si comporterà il procuratore capo dr. Gaetano Calogero Paci, cosa vorrà fare la Procura della Repubblica di Reggio Emilia davanti all’ennesima denuncia che intendo depositare in settimana. Due anni fa Anas prometteva la massa in sicurezza del tratto stradale nel quale è morto Barbieri. Cosa significa per Anas la messa in sicurezza della statale 63, montare ancora oggi ci sono guardrail ‘ghigliottina’ non a norma?".

