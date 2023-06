Morto in scooter a 40 anni Domani i funerali di Rocco Pizzulo

Sono stati fissati i funerali di Rocco Pizzulo, magazziniere di 40 anni, originario della Campania e abitante a Carpi, vittima di un incidente stradale accaduto otto giorni fa a Bagnolo, nella zona industriale, mentre stava recandosi a lavorare alla Cgm Spa Divisione Medicale Meta di Mancasale. Era da tempo un esperto responsabile di magazzino.

Il decesso è avvenuto due giorni dopo l’incidente, nella rianimazione del Maggiore di Parma. L’addio è fissato per domattina alle 9,30 partendo da Terracielo di Carpi, in via Lenin, per raggiungere la chiesa parrocchiale del Corpus Domini, a Carpi, per la celebrazione della messa. Al termine della funzione religiosa il feretro sarà tumulato al cimitero di Carpi.

Lascia nel lutto la moglie Donatella, i figli Nicolò e Manuel, i genitori Euplio e Gerardina, la sorella Elisabetta, il fratello Giuseppe, altri parenti e molti amici.

Al momento del decesso celebrale, sabato scorso all’ospedale Maggiore di Parma, i familiari hanno acconsentito all’espianto degli organi di Rocco Pizzulo, permettendo così una vita migliore e una speranza a persone ammalate.