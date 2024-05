Muore a 32 anni di malattia: addio ad Alex Debbia

Toano (Reggio Emilia), 15 maggio 2024 - Grave lutto per la comunità di Toano, di Cavola in particolare, per la morte del giovane Alex Debbia di soli 32 anni, deceduto a seguito grave malattia contro la quale ha lottato con grande coraggio e dignità assieme ai suoi familiari, purtroppo senza riuscire a sconfiggerla.

A dare il doloroso annuncio della scomparsa di Alex, la mamma Carla, il papà Alessandro, la sorella Chiara, il fratello Andrea, la cara Luna, la nonna Luisa, gli zii, le zie, i cugini, i parenti e tanti amici.

Questa sera alle 20,10 verrà recitato il santo rosario di suffragio presso l’oratorio della Madonna della Neve di Cavola dove molti si uniranno ai familiari. La camera ardente del caro Alex è allestita presso la casa funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti, orario di visite tutti i giorni dalle 8 alle 18.30. Per volere della famiglia niente fiori ma donazioni alla Croce Rossa di Toano e al Core di Reggio Emilia che i genitori del caro defunto ringraziano di cuore tutti, dal personale medico a quello infermieristico e di assistenza per aver concesso al loro figlio Alex una speranza di vita che è andata oltre le drammatiche e dolorose previsioni dell’anno 2021.

La scomparsa del giovane Alex Debbia, che abitava con la sua famiglia nei pressi di Cavola, ha diffuso una nube di dolore non solo al suo paese, ma in tutta la montagna dove la perdita di una giovane vita lascia un vuoto incolmabile ovunque, un dolore che spegna la speranza.

I funerali del caro Alex Debbia avranno luogo domani mattina con partenza alle 9,30 dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per l’oratorio di Madonna della Neve a Cavola ove alle 10 verrà officiata la Messa. A conclusione del rito funebre, il feretro di Alex sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.