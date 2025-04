Morto Massimo "Bizzo" Santini, ex campione della pallacanestro reggiana

Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Ad appena 48 ore di distanza dalla scomparsa di Leo Ergelini, la Pallacanestro Reggiana perde un altro pezzo importante della sua Storia quella, in particolare, dei ruggenti anni ’80, quando il sodalizio biancorosso uscì dalla realtà delle serie minori per entrare nell’elite del basket italiano: dove poi è sempre rimasta. E’ passato infatti all’altra riva, ad appena 63 anni, Massimo Santini, “Bizzo” per tutti i tifosi biancorossi e gli appassionati di palla a spicchi. Playmaker della vecchia scuola Santini fu protagonista della scalata della società di via Martiri della Bettola dalle minors, guidato da coach Mondo Vecchi, fino ai massimi campionati. In particolare fu tra coloro che trascinarono le allora Cantine Riunite alla prima storica promozione in serie A2. Correva l’anno 1982 e l’ex cestista scomparso questa mattina fu tra i migliori nell’indimenticabile spareggio di Udine, il 16 maggio, contro la Necchi Pavia. Quando Reggio si impose nettamente, di fronte a migliaia di reggiani festanti, allenata in panchina da Gianni Zappi, scomparso nel 2022. Di quel formidabile gruppo faceva parte, oltre al già citato Leo Ergelini, venuto a mancare venerdì, anche un altro mitico dirigente che recentemente ha lasciato questa terra: Gianni Pastarini. Santini è deceduto in seguito a un repentino peggioramento della malattia che lo aveva colpito diverso tempo fa.