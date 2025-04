Morto Maurizio Rosi. Ex direttore dell’Ausl

Grande dolore a Scandiano ha suscitato la notizia della morte di Maurizio Rosi, ex direttore del distretto Ausl scandianese.

Aveva 67 anni.

I funerali si svolgeranno oggi in forma privata. Rosi, medico in pensione, dopo la laurea in medicina e chirurgia aveva lavorato nella sanità pubblica all’Ausl di Reggio fino a ricoprire l’incarico di direttore del distretto sanitario di Scandiano.

L’Ausl, attraverso una nota, ha subito espresso profondo dolore per la scomparsa di Rosi: "Ci ha lasciato, troppo presto, l’amico e collega Maurizio Rosi. Ha trascorso la sua vita professionale all’interno dell’azienda sanitaria di Reggio Emilia, dedicando tutta la sua attività alla sanità pubblica, dapprima presso l’Usl 12 di Scandiano, poi a livello provinciale. All’interno del dipartimento di sanità pubblica, Maurizio ha lavorato al servizio di igiene pubblica e successivamente al servizio igiene alimenti e nutrizione di cui è stato il direttore a livello provinciale fino al 2015 quando è diventato direttore del distretto di Scandiano, incarico mantenuto fino alla pensione nel 2020".

Anche dopo il pensionamento, Maurizio Rosi non ha smesso di occuparsi della propria comunità come volontario presso i centri vaccinali e in collaborazione con Auser Scandiano in un progetto rivolto agli utenti dei servizi di salute mentale.

"A tutti noi Maurizio – dicono dall’Ausl – lascia una eredità importante per la sua dedizione al lavoro, al servizio sanitario pubblico, ai bisogni della comunità. Ci mancherà la sua passione per la professione medica, la sua gentilezza, la sua ironia". L’attuale direttore del distretto Ausl di Scandiano Marco Ferri ricorda che Maurizio era "una persona molto amata all’interno dell’azienda e anche della comunità di Scandiano. Un professionista stimato da tutti. Esprimo grande cordoglio per la sua morte. Sono subentrato a lui come direttore del distretto: vorrei sottolineare la vicinanza e attenzione di Maurizio, pure durante il pensionamento, nei miei confronti e del personale dell’ospedale".

Lo scorso anno, in vista delle elezioni amministrative, si era candidato nella lista ‘Matteo Nasciuti sindaco’. "Desidero mettere a disposizione della mia città competenze acquisite e valori in cui credo da sempre", aveva scritto Rosi nella sua presentazione alla cittadinanza per le elezioni del giugno del 2024.

Matteo Barca