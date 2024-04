Trovato morto in casa l’imprenditore Mirco Salsi

Reggio Emilia, 27 aprile 2024 – E’ stato trovato senza vita nelle scorse ore nella sua abitazione Mirco Salsi, 67 anni, fondatore dell’azienda Reggiana Gourmet di Bagnolo, ora passata di mano a una nuova

proprietà. La notizia ha iniziato a fare il giro della città nella tarda mattinata di oggi.

A rinvenire il cadavere è stato il fratello Massimo, ex sindacalista, preoccupato, come alcuni amici, di non avere sue notizie e che l’avrebbe trovato riverso in fondo alle scale con una ferita sanguinante alla testa.

Ancora sconvolto dal ritrovamento, dice: “Non sappiamo ancora nulla di certo, è tutto al vaglio della polizia, che è intervenuta sul posto. Le indagini per accertare le cause della morte sono in corso, probabilmente saranno chiarite anche dall’autopsia, che è stata disposta dalle autorità”.

Al momento si ipotizza che alla base della tragedia possa esserci un incidente domestico o un malore, visto che in casa, dove l’imprenditore viveva da solo, non sarebbero state trovate tracce di altre persone. Il cadavere è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Modena a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Salsi era noto anche per il suo carattere vitale, la vita lussuosa, le auto veloci; aveva attraversato una precipitosa caduta d’immagine, dopo essere finito nell’occhio del ciclone a seguito delle indagini e del maxi processo Aemilia, che aveva visto l’ex vicepresidente della Cna di Reggio Emilia, subire una condanna a 4 anni e mezzo di reclusione, ridotti a 3 in appello. Una pena che non scontò in cella, a fronte del tempo già trascorso ai domiciliari.

Salsi infatti fu arrestato già una prima volta nel 2014 nell’ambito dell’inchiesta Octopus, riguardante un giro di fatturazioni false. Un tunnel giudiziario che inevitabilmente aveva segnato la sua vita.

L’ex patron della nota azienda alimentare lascia il figlio Gianluca.