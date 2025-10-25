Morto nel pozzo, il dolore. La sorella di Pedrazzini:: "È stata fatta giustizia"

"Speravamo in quest’esito giudiziario ed è andata così. Ora speriamo che la pena venga scontata sino in fondo". Dopo tanto dolore, Luciana Pedrazzini trova finalmente un po’ di sollievo nella decisione ultima della giustizia sulle responsabilità penali per la morte del fratello. Come anticipato dal Carlino, la Cassazione ha confermato giovedì sera la condanna a 12 anni e 4 mesi col rito abbreviato per Silvia Pedrazzini, 40 anni, e il marito Riccardo Guida, di 46: i ricorsi delle difese sono stati dichiarati inammissibili. La coppia era stata accusata per la tragica fine di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto l’11 maggio 2022 dentro il pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano) e deceduto due mesi prima; l’anziano era il padre di Silvia. Le contestazioni sono state mosse in concorso con la moglie dello scomparso, Marta Ghilardini, 66enne che ha scelto un’altra strada processuale: c’è il dibattimento in primo grado. "Se pensiamo alla brutta fine che ha fatto nostro fratello, la pena per noi era anche troppo bassa. Però è stata confermata dal primo al terzo grado: ne siamo contente e ora speriamo che la giustizia faccia il proprio corso sino alla fine".

Nel processo Claudio Pedrazzini, fratello dello scomparso, si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Naima Marconi. La coppia era stata condannata in primo grado e anche in Appello al risarcimento in sede civile con provvisionale immediata di 50mila euro. "Dopo aver letto i ricorsi degli imputati – dichiara l’avvocato Marconi – abbiamo deciso di non costituirci in Cassazione perché a nostro giudizio non c’era spazio per il loro accoglimento. I giudici di primo e di secondo grado hanno applicato correttamente la legge penale e processuale e le sentenze sono state motivate in modo logico e coerente". In Cassazione il sostituto procuratore generale Fabio Picuti ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi difensivi. Da tempo la coppia ha interrotto la relazione e si è affidata a due legali diversi. Pedrazzini, detenuta nel carcere di Civitavecchia, è seguita da Ernesto D’Andrea, mentre Guida, nel penitenziario di Viterbo, da Donato Antonio Muschio Schiavone. La pm Piera Cristina Giannusa, titolare dell’inchiesta affidata ai carabinieri, ha mosso diverse contestazioni. Dai maltrattamenti aggravati – dall’aver causato la morte dell’anziano – e inflitti davanti al nipote minorenne, al sequestro di persona. Nonché omissione di soccorso e soppressione di cadavere. E truffa all’Inps. In primo grado la coppia Pedrazzini-Guida, allora assistita dall’avvocato D’Andrea, fu condannata a 12 anni e 4 mesi per tutte le accuse, a parte l’omissione di soccorso nel giorno del decesso (assolti). L’avvocato difensore di Guida, Muschio Schiavone, dichiara: "Al cospetto di due sentenze confermate, era prevedibile l’esito della Cassazione. Ora bisogna monitorare ciò che accade nel dibattimento a Reggio", dov’è imputata la vedova Ghilardini.