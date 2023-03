Morto nel sonno il missionario padre Davide

Ha destato cordoglio anche nel Reggiano la notizia del decesso di padre Davide Ferraboschi, sacerdote reggiano, padre comboniano, stroncato da un malore che lo ha colto nel sonno nei giorni scorsi a Khartoum, in Sudan, dove era impegnato come missionario ormai da oltre mezzo secolo. A luglio avrebbe compiuto 82 anni. I funerali si sono svolti nella città in cui era missionario, dove riposeranno le sue spoglie. Padre Davide, originario di Rubiera, aveva vissuto a Guastalla, dove risiedono due sue sorelle gemelle e un fratello. Un’altra sorella vive a Parma.

Padre Davide aveva ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1966. Era rimasto alcuni anni in Italia, poi nel 1970 era partito per la missione in Sudan, dove aveva operato per 53 anni, pur se con una breve parentesi al Cairo. "La morte lo ha colto al Comboni College di Khartoum. Accoglilo Signore nella tua pace, donagli la ricompensa del servo fedele", il messaggio dei suoi confratelli.

A Guastalla ogni tanto veniva a far visita ai parenti. E durante il suo soggiorno reggiano era facile vederlo celebrare messa nelle chiese locali, in particolare nella basilica di Pieve o nella chiesa parrocchiale di San Martino. In occasione dei 50 anni di sacerdozio era stato festeggiato anche a Guastalla, con una messa nella chiesa di San Rocco, invitato dal parroco don Roberto Gialdini, amico di lunga data del comboniano, in occasione delle celebrazioni di metà agosto, per la ricorrenza del patrono del paese della Bassa.