Morto nello schianto, ieri l’addio a Spezzani

In lutto la comunità di Baiso per la morte di Andrea Spezzani (foto a destra), 49 anni, avvenuta martedì mattina nel drammatico incidente stradale a Fellegara di Scandiano. L’auto su cui viaggiava, una Fiat Tipo, è uscita di strada ed è finita contro un albero, incendiandosi. Per Andrea Spezzani, che si stava recando al lavoro alla Pregel di Arceto, non c’è stato nulla da fare.

Andrea Spezzani abitava a Sabbione, ma il suo paese era Baiso dove era nato e cresciuto e dove è radicata la sua famiglia. Era volontario della Croce Rossa locale alla quale dedicava molto del suo tempo libero. Disponibile e affettuoso con tutti, era sempre pronto a dare una mano alle iniziative di paese, in particolare alla ‘Festa di Bisanzio’, evento storico estivo di grande successo. Amava lo sport, soprattutto il calcio che aveva cominciato a praticare da piccolo in parrocchia. Aveva poi giocato nel Baiso nel torneo del Montagna e anche in altre squadre di buon livello.

Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali (foto in alto a sinistra) nella chiesa parrocchiale di Baiso con una grande folla commossa che si è unita al dolore dei familiari. Durante la funzione, celebrata dal parroco don Giovanni Rivi, un collega di lavoro ha ricordato Andrea, un vero professionista "amico nel lavoro e fuori dal lavoro". Poi il feretro è stato accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.

Addolorato il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti, ha espresso profondo cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Baiso: "Eravamo coetanei, siamo andati a scuola insieme fin dalle elementari, abbiamo giocato a pallone insieme. Andrea era grande, ci mancherà tantissimo". Spezzani lascia i genitori, papà Ultimio e la mamma Edda, il fratello Massimo con Catia, i nipoti Alex e Pamela, parenti e tanti amici.

