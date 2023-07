"Morto per l'Ufficio delle Entrate: l'odissea di Pietro Fanticini a Reggio Emilia"

Chiede una ricetta al suo medico di famiglia e scopre di essere morto. La vicenda, ai limiti del surreale, avviene a Reggio Emilia. In questa città fino al 2 dicembre del 2022 esistevano due ‘Pietro Fanticini’. Uno, purtroppo, è deceduto esattamente quel giorno. L’altro, invece, pur essendo fisicamente vivo e vegeto è… fiscalmente morto. Perché, secondo l’Ufficio delle Entrate risulta appunto passato a miglior vita. "Due giorni fa ho chiesto al mio medico una ricetta. All’atto di inserire i dati per compilarla e spedirla on line, il sistema si blocca – racconta il dottor Fanticini, 76 anni, imprenditore nel settore caseario –. Dopo aver preso informazioni, scopriamo che per il fisco sono morto".

Immediati sono scattati i frizzi e lazzi, assolutamente affettuosi, della consorte e dei suoi tre figli: "Mia moglie Franca non fa altro che ricordarmi i 55 anni di vita trascorsi al mio fianco – sorride – Giovanni, Enrico e Lorenzo (i tre figli, ndr) mi chiedono continuamente la consistenza del mio patrimonio". A rendere la vicenda ulteriormente ‘pirandelliana’ è che il Fanticini vivo, aveva conoscenza dell’esistenza del suo omonimo: "Ero perfettamente consapevole che a Reggio Emilia fossimo in due ad avere il medesimo nome e cognome. Quando è morto, ho conservato il necrologio (una premonizione, forse? ndr). Sul momento non vi ho dato peso, ma adesso, evidentemente, il problema esiste". Eccome se esiste: "Desidererei che tutto fosse ripristinato regolarmente. Non sia mai che l’Inps mi blocchi la pensione – rimarca –. Pensi che perfino il mio commercialista ci ha scherzato su. Ora, al di là degli scherzi che ci stanno, c’è una questione seria e va risolta celermente". Quanto celermente? Non si sa. La chiosa è, anche questa, tra il serio e il faceto: "Trovo piuttosto grave e degno della Libera Repubblica dello Stato di Bananas che nel 2023 un cittadino venga dichiarato deceduto senza alcun controllo e sulla base esclusiva di nome e cognome. Io, intanto, vado in ferie…". Ma qualche scongiuro, di nascosto, Pietro Fanticini l’avrà fatto sicuramente.

Nicola Bonafini