Morto Piero Cadoppi, anima del Volley Tricolore

Reggio Emilia, 12 maggio 2024 – Volley Tricolore piange la scomparsa di una figura fondamentale nel panorama del volley reggiano: Pietro Cadoppi ci lascia nel pomeriggio di sabato 11 maggio all’età di 90 anni.

Pietro Cadoppi, conosciuto da tutti come Piero, era la presenza più longeva di Volley Tricolore e prima della Pallavolo Cavriaghese. Con la società ha collaborato per tantissimi anni ed ha avuto la fortuna di vivere i momenti più magici, prima con i gialloneri diventati poi giallorossi, come le storiche promozioni dalla Serie B, la vittoria della coppa Italia di Serie B, la vittoria della Coppa Italia e del campionato di Serie A2, indossando quindi importanti medaglie. Tutti si ricorderanno sempre di lui come la persona con un cappellino in testa, la tuta della società ed un grande sorriso stampato sulle labbra, perché nonostante l’età, era sempre al palazzetto dello sport a supportare grandi atleti e lo sport che amava.

Loris Migliari, direttore generale di Volley Tricolore: “È con profondo dolore che arriva la notizia della scomparsa del nostro Piero Cadoppi. La società Volley Tricolore ha perso una persona unica per spirito, generosità e gusto della vita e che sapeva infondere ottimismo e allegria in ogni suo gesto ed in ogni sua parola. Sicuramente la pallavolo reggiana ha perso un vero pilastro e ognuno di noi dirigenti ha perso un punto di riferimento irripetibile. Ciao carissimo Piero”.

Il funerale si terrà lunedì pomeriggio, 13 maggio, alle ore 16.45 con partenza dalla camera ardente dell’Arcispedale Santa Maria Nuova verso il Cimitero di Coviolo.