Morto nel pozzo, condanne confermate: 12 anni e 4 mesi per figlia e genero

Toano, 24 ottobre 2025 – La Cassazione ha confermato ieri sera la sentenza di condanna a 12 anni e 4 mesi col rito abbreviato per Silvia Pedrazzini, 40 anni, e il marito Riccardo Guida, di 46. La coppia era stata accusata per la tragica fine di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto l’11 maggio 2022 dentro il pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano) e deceduto due mesi prima. L’anziano venuto a mancare era il padre di Silvia. Il verdetto ha retto identico dal primo al terzo grado. Le contestazioni sono state mosse loro in concorso con la moglie dello scomparso, Marta Ghilardini, 66enne difesa dall’avvocato Rita Gilioli, che ha scelto un’altra strada: è stata rinviata a giudizio e ora sta affrontando il dibattimento in primo grado, ormai giunto alla fine, davanti alla Corte d’Assise reggiana.

Il sostituto procuratore generale della Cassazione Fabio Picuti ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi difensivi per Pedrazzini e Guida. Da tempo la coppia ha interrotto la relazione e si è affidata a due legali diversi che hanno presentato i ricorsi alla Suprema Corte. Pedrazzini, detenuta nel carcere di Civitavecchia, è tuttora seguita dall’avvocato Ernesto D’Andrea, mentre Guida, che si trova nel penitenziario di Viterbo, dall’avvocato Donato Antonio Muschio Schiavone. D’Andrea ha incentrato il ricorso sulla qualificazione di alcuni reati e sulla mancanza di motivazioni su questioni poste dalla difesa sia nel primo sia nel secondo grado. Muschio Schiavone ha insistito soprattutto sulla rilettura in punta di diritto del reato di truffa all’Inps, sostenendo l’assenza dell’elemento soggettivo e di qualsiasi prova.

Le accuse

Il pubblico ministero Piera Cristina Giannusa, titolare dell’inchiesta affidata ai carabinieri, ha mosso ai tre parenti diverse contestazioni. Si parte dai maltrattamenti aggravati dall’aver causato la morte dell’anziano e inflitti davanti al nipote minorenne per quasi tre mesi, dal 18 dicembre 2021 sino al decesso avvenuto il 5 marzo 2022 in casa. Poi sequestro di persona, per aver costretto Pedrazzini a stare in casa e avergli impedito di comunicare con altri. Nonché omissione di soccorso e soppressione di cadavere: l’anziano fu ritrovato nel pozzo dai carabinieri dopo che i parenti diedero l’allarme, non riuscendo più a parlare con lui. E truffa all’Inps, per aver continuato a percepire la pensione dello scomparso.

Claudio Pedrazzini, uno dei fratelli della vittima, si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Naima Marconi.

Il processo

In primo grado la coppia Pedrazzini-Guida, allora assistita dall’avvocato Ernesto D’Andrea, scelse il rito abbreviato: fu condannata nel settembre 2023 dal giudice Andrea Rat a 12 anni e 4 mesi per tutte le accuse, a parte l’omissione di soccorso nel giorno del decesso per la quale furono assolti. Il pm Giannusa aveva chiesto 18 anni e 2 mesi.

La difesa aveva impugnato il verdetto, che è stato riconfermato tale e quale in gennaio dalla Corte d’Assise d’Appello: il sostituto procuratore generale Antonella Scandellari aveva chiesto la conferma, mentre D’Andrea, che allora difendeva la coppia, aveva ribadito le richieste di assoluzione dai maltrattamenti e dal sequestro di persona, di riqualificare la soppressione di cadavere in occultamento, la truffa in indebita percezione di erogazioni dallo Stato e di assolverli perché l’importo preso dalla figlia era di 2mila euro, cioè inferiore ai 4mila.

Nel filone con rito ordinario, davanti alla Corte d’Assise presieduta da Cristina Beretti, a latere Francesca Piergallini nella scorsa udienza è stata ascoltata la vedova Ghilardini, difesa dall’avvocato Rita Gilioli: ha incolpato la figlia e il genero, ha detto di aver taciuto a lungo sui fatti e di aver tenuto alcune condotte per paura di Guida e ha spiegato che la coppia dipendeva economicamente da loro.