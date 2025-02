È morto Roberto ‘Forno’ Dallari: lutto nel Reggiano

Carpineti (Reggio Emilia), 13 febbraio 2025 - Il calcio era il suo pane. Nella sua inconfondibile pandina bianca con la scritta marrone "Forno Valestra" con cui portava in giro pagnotte e tere del panificio di famiglia, non mancava mai una rete piena di palloni. Roberto Dallari era sempre pronto a lanciarli nel campo sportivo per far divertire i ragazzi. Generazioni di giovani che oggi lo piangono. "Robby" o "Forno" - come era chiamato da tutti - è morto mercoledì all'età di 70 anni. A dicembre era stato colpito da un ictus e non si è più ripreso. Un uomo generosissimo fino all'ultimo: come da sua volontà, ha donato gli organi.

Ha gestito il forno di Valestra che fu creato del padre Domenico, nella piccola frazione alle pendici dell'omonimo monte a forma di panettone, contribuendo a renderlo famoso e portare il loro pane - realizzato artigianalmente, con un lievito madre da oltre 50 anni e completamente naturale - in tutta la provincia e non solo. Un mestiere e una tradizione che ora portano avanti i fratelli Sandro e Mauro che lo piangono assieme all'altro fratello Walter (storico chirurgo e medico di base di Carpineti ora in pensione), al figlio Andrea 33enne orgoglio di Roberto e di mamma Renata, oggi trainer e gestore di palestre dopo aver conseguito una laurea in scienze motorie.

Ma è la passione per lo sport e in particolare per il calcio ad aver sempre contraddistinto Dallari (e non è un caso che lo sfondo del necrologio sia un campo da calcio). Dagli anni '80 agli anni Duemila ha allenato i ragazzini – dai pulcini agli esordienti fino ad allievi e juniores – di mezzo Appennino e non solo: dalla sua Valestra a Carpineti (anche con le squadre nel Torneo della Montagna dei 'piccoli') fino a Cavola, passando per Castellarano e Roteglia. Aveva una miriade di fotografie di tutte le squadre che ha allenato e le mostrava orgogliose. Lo conoscevano e lo adoravano tutti. Era come una sorta di secondo papà e i ragazzi li considerava come suoi figli. Li andava a prendere di persona a casa pur di portarli all'allenamento qualora i genitori non potessero. Per lui il calcio più che un'attività agonistica aveva una nobile funzione aggregativa e sociale, specie negli anni in cui girava la droga, volta a portare via i giovani dalle strade, ma anche di benessere fisico.

Ha allenato le ultime generazioni di ragazzi che ancora si sbucciavano le ginocchia al campo sportivo, con quella passione pura del gioco, del divertimento e dello stare insieme, senza bisogno di videogame o altro. Contribuendo a costruire nel tempo rapporti di amicizia tra i ragazzi, come tra i giovani di Valestra (Robby abitava a Montelago, nello storico palazzo Manodori) che si trovavano nel mitico campo parrocchiale a giocare fino a sera, anche dopo la fine degli allenamenti.

Dallari era un allenatore vecchio stampo. Il suo modello era Arrigo Sacchi, di cui conservava gelosamente una foto assieme, e il Milan per cui tifava. E faceva allenamenti durissimi, quasi "zemaniane" con ore di corsa, gradoni, addominali, nonostante gestisse bambini dai 6 ai 10 anni. Per le prime due settimane di preparazione, il pallone si toccava poco se non per qualche "muretto" (spesso contro l'edificio del suo stesso forno) per migliorare la tecnica individuale. Ma tutti coloro che l'hanno avuto lo ricordano col sorriso e hanno qualche aneddoto nel cassetto.

A Cavola per esempio allenava gli esordienti e condivideva il vecchio campo sportivo (oggi Cavola Forum) con la categoria dei ragazzi più grandi che si allenavano nell'altra metà campo. L'allenatore di questi ultimi, Roberto Busi (tra l'altro ex portiere tra i professionisti) discusse con Dallari. "Non puoi farli correre così dei bambini". Ma Roberto difendeva il suo metodo. "In inverno correranno il doppio degli altri e si divertiranno...". E in effetti era proprio così. Le squadre di "Forno" facevano fatica a ingranare, ma poi surclassavano gli avversari sul piano fisico e vincevano tutte le partite. Anche se a lui i risultati importavano fino a mezzogiorno. Lui faceva giocare tutti, senza distinzioni di bravura, talento o pregiudizi fisici. Era avanti. Forse è stato uno dei primi a far giocare nelle sue squadre una ragazza, l'adorata nipote Martina che se la cavava piuttosto bene. Robby andava oltre, organizzando pure amichevoli contro squadre femminili. "Forno" era un personaggio unico che mancherà tanto in un mondo come quello del calcio giovanile in cui spesso si sentono tutti fenomeni o maestri, senza umiltà e semplicità.

A Roberto si potrà dare un ultimo abbraccio sabato. Alle 8,30 il feretro partirà dalla casa del commiato Eterea Funeral Home di Sassuolo per giungere alle 9,15 al cimitero della sua Valestra.