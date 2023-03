Addio al sindaco dei film di don Camillo

Un pezzo di storia di Brescello e della Bassa reggiana se ne va con la scomparsa di Afro Bettati, lo storico sindaco del paese rivierasco ai tempi delle riprese dei film di Peppone e don Camillo. Bettati aveva 102 anni, compiuti a fine ottobre. Nato nel 1920, era stato primo cittadino a Brescello dal 1951 fino al 1970, esponente socialista, impegnato come militare a Zara, poi internato in un lager nazista. Dopo la guerra aveva lavorato in Algeria con uno zio, per poi rientrare al suo paese, sulle rive del Po. Poco dopo il suo insediamento alla guida del Comune di Brescello ci fu l’inizio delle riprese di film tratti dai racconti di Giovannino Guareschi.

Afro Bettati fu protagonista dell’accoglienza della troupe della Cineriz con le sue decine di lavoratori, fra cast, celebri attori e personale di ripresa. Era diventato molto popolare il manifesto-appello che il primo cittadino fece affiggere il 3 settembre del 1951 sui muri del paese, invitando la popolazione "a dare il meglio di sé" nei confronti degli ospiti di rango internazionale. Proprio l’occasione di accogliere il set dei film con Gino Cervi e Fernandel aveva portato un notevole sviluppo e benessere a tutto il paese: Bettati, fedele lettore del Carlino, proprio al nostro giornale aveva ricordato come "nel 1951 a Brescello non esisteva nessuna strada asfaltata, mentre a fine mandato, nel 1970, le arterie viarie erano tutte sicure e con asfalto".

Nei giorni scorsi Bettati era stato ricoverato in ospedale a Guastalla a causa di un "cedimento" del femore. Poi complicazioni cliniche, legate anche all’età avanzata, hanno provocato il decesso, avvenuto ieri. Bettati lascia i nipoti, che gli sono stati vicini fino all’ultimo. I funerali, affidati all’agenzia Cantoni, si svolgono domani, venerdì, partendo alle 9 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la chiesa parrocchiale di Brescello e il locale cimitero.

Cordoglio per questa perdita è stato espresso anche dall’amministrazione comunale brescellese, guidata dal sindaco Elena Benassi. Nel 2020, in occasione del centesimo compleanno, Bettati era stato festeggiato con un evento pubblico, alla presenza dei sindaci del paese in carica dopo di lui. Ed era emerso come, a differenza di quanto avveniva nei film, tra il sindaco Bettati e l’allora parroco, don Dino Alberici, era sempre regnato un rapporto di piena collaborazione.

Antonio Lecci