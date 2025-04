Morto sul lavoro a Poviglio, due condanne e un patteggiamento

Poviglio (Reggio Emilia), 15 aprile 2025 - Due condanne a due anni e quattro mesi di reclusione e un patteggiamento con ugual sentenza, al processo con rito abbreviato, oltre a tre rinvii a giudizio al processo di primo grado per un infortunio mortale avvenuto nell’ottobre di cinque anni fa a Poviglio, costato la vita a un elettricista di 62 anni, Mario Ferrari, che abitava a Cadelbosco Sopra. La vittima era precipitata da nove metri d’altezza mentre eseguiva lavori all’interno di un capannone della Platform Basket di Poviglio, nella zona industriale del paese. Ferrari, quella mattina, stava installando dei cavi su una piattaforma mobile, quando venne travolto dal carroponte manovrato indebitamente da un altro operaio. Proprio questo operaio stato condannato con rito abbreviato, per aver azionato il macchinario senza verificare la presenza di altri lavoratori in quota. Stessa condanna per il legale rappresentante dell’azienda subappaltatrice. Ha patteggiato il datore di lavoro di Ferrari, per non aver redatto un adeguato piano della sicurezza. I rappresentanti dell’impresa committente e affidataria, sono stati rinviati a giudizio, accusati a vario titolo di non aver garantito la sicurezza del lavoratore.