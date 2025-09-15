Reggio Emilia, 41enne morto all’alba dopo l’uso del taser della polizia

Reggio Emilia, 15 settembre 2025 – Un uomo italiano intorno ai 41 anni è morto all'alba di oggi in seguito all'utilizzo di un taser da parte della polizia di Stato.

Stando alle prime informazioni, l'intervento sarebbe avvenuto alle 5.30 in via Beethoven a Massenzatico, frazione alle porte di Reggio Emilia.

Uno stato di forte alterazione

L'uomo, classe 1983, sarebbe un pluripregiudicato. Appariva in stato di forte agitazione e avrebbe dato in escandescenze di fronte agli agenti e al personale sanitario intervenuto sul posto. Dopo l'allarme sono arrivati gli uomini della questura di Reggio, la croce rossa, l'automedica e l'ambulanza della croce verde.

Il taser usato per immobilizzarlo, la corsa in ospedale, il decesso

Dato lo stato di forte alterazione dell'uomo, secondo quanto emerso, sarebbe stato necessario l'utilizzo del taser per immobilizzarlo.

Il 41enne è stato poi soccorso dal personale sanitario e trasportato in gravissime condizioni all'arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, dove nelle prime ore di questa mattina è morto.

Le indagini della Procura di Reggio Emilia

In corso indagini serratissime, la vicenda è in mano alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per ricostruire l'accaduto. Al momento la vicenda è tenuta nel più stretto riserbo dal parte dell’Autorità Giudiziaria.

Notizia in aggiornamento