Morto dopo il ‘taser’: “Quei tre poliziotti erano lì per fare il loro dovere”

Reggio Emilia, 19 settembre 2025 – Si è svolta ieri pomeriggio al Policlinico di Modena l’autopsia su Claudio Citro, il 41enne morto lunedì mattina dopo l’uso del taser nel corso di un intervento della polizia di Stato che voleva riportarlo alla calma: i risultati saranno depositati entro 90 giorni. L’uomo, con precedenti penali, era apparso fuori controllo a Massenzatico, dove aveva fatto alcune azioni di disturbo. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati tre poliziotti, nati nel 1997, nel 1998 e nel 2003, per i quali le ipotesi di reato formulate provvisoriamente sono quelle di eccesso colposo nell’utilizzo della pistola a impulsi elettrici con conseguente decesso, cioè omicidio colposo (articoli 55 e 589 del codice penale).

Il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Giulia Galfano, che ha coordinato i primi accertamenti svolti dalla squadra mobile. La Procura per l’autopsia ha incaricato due specialisti: il medico legale Sara Mantovani e anche il cardiologo Mauro Zennaro. La madre del 41enne, da noi intervistata, aveva dichiarato che il figlio “era affetto da cardiopatia: aveva fin dalla nascita una valvola che non ci chiudeva bene”. Due poliziotti - tra cui quello che ha usato la pistola a impulsi elettrici - sono assistiti dagli avvocati Giovanni Tarquini e Carmine Migale, il terzo dagli avvocati Fulvio Villa e Matteo Manici. Per l’autopsia tutti e tre hanno nominato il medico legale Alberto Martini. I parenti del 41enne morto hanno incaricato il medico legale Sabino Pelosi. Si sono affidati a diversi legali: per la madre Alfonsina Serrapica, in campo l’avvocato Mattia Fontanesi; per il padre Antonio, c’è l’avvocato Elisabetta Strumia; per il figlio 18enne Antonio, l’avvocato Federico De Belvis; per la sorella del morto, Giovanna, l’avvocato Nicola Tria; per il fratello Silvano, l’avvocato Pierluigi Spadafora.

“Occorrerà capire le cause della morte e ricostruire quali erano le condizioni di salute di Citro anche al momento del decesso. Solo dopo, se emergerà un collegamento, si valuteranno le circostanze della vicenda”, dichiara l’avvocato Tarquini, codifensore di due poliziotti, che rimarca: “Gli agenti erano lì per adempiere al loro dovere”. Intanto si infiamma la polemica politica. “La vicenda tragica di Reggio non può trasformarsi nell’ennesimo processo mediatico contro l’uso del taser”, scrivono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Aragona e Marta Evangelisti: “Oggi più che mai ribadiamo la vicinanza e il sostegno di FdI alle persone che in divisa quotidianamente rischiano la vita per garantire la sicurezza ai cittadini”. Il suo utilizzo, proseguono, “già ampiamente diffuso in altri Paesi, ha dimostrato in moltissimi casi di salvare vite: non solo quelle dei cittadini aggrediti, ma anche degli stessi agenti che possono ridurre al minimo il contatto fisico. Non lo ricordano mai abbastanza coloro che oggi richiedono sequestri e sospensioni: il taser rappresenta un’alternativa alle armi da fuoco e riduce la possibilità di ferite gravi o morti”.