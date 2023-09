Morto Umberto Pioli de ’La Metallurgica’ a Cavriago: imprenditore innamorato del Sud Africa

Imprenditore, pioniere in Sud Africa negli anni ’60, da sempre volontario attivo nelle associazioni "Noi con voi" e Croce Arancione.

Si è spento mercoledì notte, a 83 anni, Umberto Pioli. Stimato e molto conosciuto, grande sportivo in gioventù, con l’anima rapita dall’Africa: "Aveva sempre nel cuore la sensazione di nostalgia per quella terra e per gli amici africani con cui aveva ancora frequenti contatti", spiega la nipote Roberta.

Socio nella vendita, distribuzione e consegna di bevande a Cavriago, era stato imprenditore ne "La Metallurgica".

Dopo la pensione si era dedicato quotidianamente al volontariato: "Era capace di portare anche in quegli ambiti… il suo impegno accompagnato da parole di ironia e di allegria".

Umberto lascia la sorella Mariagrazia, il cognato Roberto Mezzetti, i cognati Mirko Colli e Lena, i nipoti.

La salma sarà esposta da oggi (ore 9-17.30) nella Sala del commiato di Calerno, e alle ore 18 verrà recitato il rosario in San Terenziano.

Nella stessa Chiesa, domani (sabato) si svolgerà dalle 9,15 la messa funebre.

I familiari colgono l’occasione per ringraziare le persone che negli ultimi tempi si sono prodigate per il loro congiunto "per le loro preziose cure dedicate con premura, professionalità e competenza".

Sono: Rayisa Marinina; i dottori Matteo Punghellini e Elisabetta Zappettini; il Servizio assistenza domiciliare di Cavriago e l’assistente sociale Mariella Galantini; il dottor Paolo Montanari dell’ospedale di Montecchio e il Servizio infermieristico domiciliare; e la Casa Madonna dell’Uliveto.

Francesca Chilloni