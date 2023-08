Morto Zaccarelli, ex dirigente alla Fornace di Fosdondo: Vasto Cordoglio a Correggio

Vasto cordoglio a Correggio per la scomparsa di Silvano Zaccarelli, vinto a 76 anni da complicazioni legate a una breve malattia, per la quale era stato ricoverato al Santa Maria Nuova di Reggio. Un aggravamento improvviso delle sue condizioni ha provocato il decesso. Zaccarelli era persona gentile, generosa, sempre disponibile. "Era un uomo buono con tutti", lo ricorda un amico.

Era stato tra i fondatori dell’associazione La Canalina, che gestisce l’area di un laghetto in via Macero a Correggio, dove si organizzano eventi, cene e anche gare di pesca, coinvolgendo pure molti giovani.

Silvano Zaccarelli era in pensione: in passato aveva lavorato come dirigente alla Fornace ex Unieco a Fosdondo. Lascia nel lutto la moglie Magda, le figlie Monica e Cristina, i nipoti e altri parenti. Da oggi la camera ardente è allestita all’ospedale di Correggio. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono domani alle 10,15 partendo in auto dall’abitazione di via Riccò a Correggio per la chiesa parrocchiale di Fosdondo e il locale cimitero. Eventuali offerte possono essere destinate alla Casa della carità di Fosdondo.