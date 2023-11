Moschea, dibattito infuocato in consiglio

di Francesca Chilloni

e Nina Reverberi

"In questo Consiglio comunale si dovrebbe parlare di urbanistica, siamo arrivati a parlare di femminicidi. Ci sono regole per i luoghi di culto: Gabriele Delmonte le ha elencate e pare che qui non siano state seguite. Non perdiamoci in giochi di parole ribaltando il significato di culto e di preghiera. Nel momento in cui tutti i venerdì a una certa ora ci si riunisce in preghiera… quello è un luogo di culto".

Così, spazzando via tanti rivoli in cui la discussione si era incanalata, l’ex consigliera d’opposizione Elisabetta Dazzi è intervenuta nell’affollata assemblea di lunedì sera in Rocca, dedicata alla nuova sede del Centro culturale islamico Al Huda.

"Nell’ex latteria Madonna dell’Olmo ristrutturata ci sarà una moschea, come spiega la colletta online proposta ai fedeli, oppure la sede di un’associazione di promozione sociale? – chiede il consigliere comunale e regionale Gabriele Delmonte (Lega) –. Le Aps possono insediarsi ovunque, anche in quel terreno di 7mila mq. Ma là non può sorgere un luogo di culto, per costruire il quale sarebbe necessaria una variante urbanistica". Da qui lo scontro politico, che è poi diventato ideologico. Antonio Margini (Fd’I) ha annunciato: "Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica affinché valuti se tutte le norme sono state rispettate"; il referente di Azione, Mauro Pecchini, ha di contro lodato l’operato del sindaco in modo così enfatico da essere poi accusato di aver "ufficialmente dato inizio alla campagna elettorale". Il capogruppo di maggioranza Paolo Ferretti ha sottolineato che nell’operazione immobiliare non vi siano state spese per il Comune.

Della giunta è intervenuto solo il sindaco Fausto Torelli, leggendo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione, relativi alla libertà di culto: "Parliamo di un’Aps, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore. Opera sul nostro territorio da trent’anni, ed è riconosciuta come interlocutore dalla Prefettura". L’iter burocratico, autorizzativo ed istituzionale - ineccepibile - è stato illustrato dall’architetto Edis Reggiani, Responsabile edilizia privata del Municipio.

"Nella nuova sede si farà quello che da anni facciamo nel capannone sequestrato alla ‘ndrangheta – ha detto Momar Talla Diouf, responsabile di Al Huda –. Volevamo l’assegnazione definitiva dallo Stato, ma non avevamo calcolato i tempi della Giustizia. Avere una nostra sede dignitosa era un sogno e lo abbiamo realizzato con tanti sacrifici, raccogliendo 300mila euro". E ha ringraziato i sindaci Cavatorti, Giglioli, Colli e Torelli.

"Il punto non è questa o quella professione religiosa, quanto il rispetto delle regole – ha ribadito Delmonte –. Voglio promuovere un confronto costruttivo fra cittadinanza e comunità islamica, incentrato sul rispetto delle leggi e la trasparenza. Non voglio una moschea, ma non abbiamo nulla in contrario all’insediamento nell’ex latteria di Al Huda. Solo ribadiamo la necessità di un inquadramento normativo chiaro dell’associazione".

"La Regione – aggiunge – censì i centri culturali islamici, chiese chiarimento sulla definizione di luogo di culto al Ministero delle Politiche sociali, e sulla base della risposta (‘adibito alla celebrazione sistematica di funzioni religiose’) nel 2019 cancellò l’associazione di Parma dal registro delle Aps".

L’ex sindaco Iller Cavatorti ha rivendicato di aver aiutato Al Huda, così come aiuta la parrocchia: "Non c’è nulla che contraddice che nell’ex latteria si possano svolgere anche attività di culto. Se ci fosse stato bisogno di una variante urbanistica, le forze politiche l’avrebbero accolta".