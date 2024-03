Moschea, il prefetto Cocciufa al taglio del nastro

Ci saranno anche la prefetta Maria Rita Cocciufa e l’ambasciatore in Italia del Senegal Papa Abdoulaye Seck, oggi, alla grande festa di inaugurazione della nuova sede del centro culturale islamico Al Huda; non mancheranno autorità locali, a partire dal sindaco Fausto Torelli. La cerimonia, di grande rilevanza per la comunità musulmana di entrambe le sponde dell’Enza, si terrà dalle 14. Tutti i cittadini, non solo i fedeli, potranno così visitare l’ex Latteria Madonna dell’Olmo, in strada per Barco 5, acquistata e ristrutturata col denaro (circa 260mila euro) raccolto tramite donazioni ad Al Huda ("La giusta guida"). La presenza del diplomatico si spiega sia perché l’imam di Montecchio è il senegalese Diouf Momar Talla sia per il fatto che la moschea è frequentata da islamici di ogni provenienza: dall’Africa subsahariana ai Paesi del Maghreb, albanesi, pachistani e altri immigrati.