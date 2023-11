Moschea, la destra insorge: "I toni di Azione politicizzati a differenza di altre volte"

Non si fa attendere la risposta dopo l’attacco frontale di Azione, a firma Croci e Bigi, al centrodestra sulla moschea che la comunità islamica montecchiese sta allestendo nell’area dell’ex latteria Madonna dell’Olmo. Sono in sostanza accusati di essere dei moderati "mannari". "Non è criticando il governo nazionale a Roma e le minoranze nei consigli comunali del territorio, che in politica si costituisce e presidia il centro. Siamo distanti da questa incoerente impostazione di Azione", sbotta Marco Rondani, referente comunale di Forza Italia. Più in punta di fioretto ma non meno forte il commento di Luigi Rocca, capogruppo consigliare della lista "ViviAmo Montecchio", che due settimane fa aveva segnalato per primo l’apertura a breve del centro culturale.

"Ho seguito con attenzione e profondo rispetto nei giorni scorsi le posizioni di Azione e del Partito Democratico di Montecchio sul Centro Islamico - spiega - Le ho trovate molto sobrie ed eleganti. Non avrei mai pensato, che in un clima di abbassamento di tensioni e incomprensioni, fosse un partito moderato e centrista ad attaccare le legittime richieste di trasparenza e informazioni da parte di cittadini e minoranze, mutando approccio". E aggiunge: "È’ un’occasione persa, perché come lista civica abbiamo sempre prestato molta attenzione alle posizioni laiche e liberali, di movimenti non rappresentati nell attuale consiglio comunale. Sicuramente molti montecchiesi simpatizzanti di "Azione" si ritrovavano più nelle precedenti, caute, dichiarazioni, che in queste ultime, che trovo contraddittorie e politicizzate. Mi chiedo cosa ne pensi il segretario Calenda, che mi pare molto rigoroso su certi temi".

Del tema si discuterà nel consiglio comunale del 27 novembre quando interverranno anche i rappresentanti del Centro Islamico Al Huda, che grazie ad una colletta ha raccolto circa 260mila euro per acquistare e sistemare l’area di 7mila mq; i cittadini potranno prendere la parola. n.r. f.c.