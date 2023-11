Moschea, lunedì 27 il consiglio comunale aperto

Moschea, lunedì 27 alle ore 20,30 si terrà il consiglio comunale aperto "indetto di comune accordo con le opposizioni, al fine di portare chiarezza sul percorso istituzionale, normativo ed autorizzativo che sta portando alla realizzazione - non è ancora terminata - di una sede fissa del Centro culturale islamico che opera presso il nostro comune da tanti anni e che ora si vuole dare una sede non migrante". Lo hanno annunciato il sindaco Fausto Torelli nel corso dell’ultima diretta web con i cittadini. Sarà dunque quella la sede in cui l’opposizione e la popolazione potrà porgere direttamente domande all’amministrazione comunale, ma anche agli esponenti della comunità musulmana di "al Huda" che ha promosso l’operazione immobiliare attuata nell’ex latteria sociale Madonna dell’Olmo e il progetto culturale-spirituale che l’edificio andrà ad ospitare.

Il primo politico a chiedere che la giunta riferisse in Consiglio era stato, il 10 novembre, Gabriele Delmonte, consigliere regionale e capogruppo consiliare Lega a Montecchio. Sottolineava la "necessità di fare chiarezza sulla natura dell’immobile: è un luogo di culto o la sede di un’associazione culturale? Questo aspetto è cruciale in quanto impatta direttamente sulla normativa urbanistica e sul rispetto delle leggi vigenti, visto che non mi risulta siano stati approvati nuovi luoghi di culto nell’ambito dei piani urbanistici del Comune".

Le parole del sindaco riecheggiano nella presa di posizione di Gianluca Fontana, segretario del Circolo locale del Pd: "Il Centro Islamico è presente da anni a Montecchio, è un punto di ritrovo di persone che vivono e abitano il territorio, che lavorano nel nostro paese (e non solo) e partecipano in vari ambiti alla vita sociale. Giusta la scelta acquistare una sede, evitando di continuare a utilizzare immobili in affitto. È positivo essere parte di un mondo dove le persone possono vivere in pace, nei rispetto gli uni degli altri e delle leggi dello Stato. Non sono banalità, non è scontato, perché a poche ore di volo da qui ci sono persone che muoiono per mano di altre persone".

Fontana aggiunge: "A Montecchio cerchiamo quotidianamente di trasmettere e realizzare tolleranza, rispetto e inclusione, sempre dalla parte della legalità", e conclude: "Il Pd è per l’inclusione, per una società di persone libere, senza paura e dove a fondamento della convivenza ci sono i principi e le regole della nostra bella Costituzione. Occorre favorire la nascita sul territorio di luoghi di aggregazione, di qualunque religione, fede politica o etnia, che siano generatori di pace".

Francesca Chilloni

Nina Reverberi