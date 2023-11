Moschea, stoccata al sindaco Torelli: "Minimizza e offende i cittadini"

MONTECCHIO

Gabriele Delmonte, consigliere regionale della Lega, chiede un consiglio comunale aperto sulla nuova moschea che il Centro culturale islamico Al Huda ha realizzato nella ex latteria Madonna dell’Uliveto "nell’ottica di affrontare la questione in modo trasparente e responsabile". Intanto Antonio Margini (referente locale di Fratelli d’Italia) e il consigliere civico Luigi Rocca, capogruppo di Viviamo Montecchio, attaccano il sindaco Fausto Torelli per alcune sue affermazioni. Il primo cittadino ha detto: "Mi chiedo dove fossero in questi anni coloro che solo adesso scoprono la presenza di un luogo di culto e aggregazione della comunità islamica a Montecchio. Qui, per lungo tempo, c’è sì stato un problema gravissimo: di ‘ndrangheta. Quello andava attenzionato".

Rocca ribatte: "Mi trovo in dissenso con il messaggio che il sindaco trasmette della nostra realtà. Montecchio non è un paese di malavitosi, ma un luogo sicuro e felice per imprenditori che vogliono investire sul territorio. Abbiamo forze dell’ordine, ridotte nel numero, ma eccellenti, che garantiscono sicurezza e vigilano. In questa amministrazione e in quelle precedenti non compaiono indagati per criminalità organizzata. Invito tutti, in particolare Torelli, ad abbassare i toni e non gettare ombre su questa o quella comunità o gruppo sociale. Tale auspicio riguarda anche noi civici".

Margini fa eco: "Sono stupito ed amareggiato. Il sindaco in pratica definisce Montecchio un paese mafioso! Vogliamo ricordargli che l’unico Comune reggiano sciolto per infiltrazioni mafiose è quello di Brescello, da sempre a guida Pd, lo stesso partito che lo sostiene. Ci pensi bene prima di fare certe affermazioni e pensi piuttosto a non fare il gioco delle tre carte".

La comunità islamica ha realizzato il nuovo centro religioso e culturale su un’area di circa 7mila mq, raccogliendo 260mila euro tramite una "colletta" tra i fedeli, che ha consentito di acquistare e ristrutturare l’ex latteria e le pertinenze tra cui una porcilaia. Oltre al salone per la preghiera, vi saranno un barbiere ed un negozio, stanze per attività come il doposcuola per i bambini e la scuola di arabo. Tra le idee, tra l’altro, ci sarebbe anche quella di realizzare una piscina per sole donne. Su questa struttura Delmonte commenta: "È necessario fare chiarezza sulla natura dell’immobile: è un luogo di culto o la sede di un’associazione culturale? Questo aspetto è cruciale in quanto impatta direttamente sulla normativa urbanistica e sul rispetto delle leggi vigenti".